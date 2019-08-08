Sova Capital повысила рекомендацию для GDR X5 до "покупать" в связи с падением котировок

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sova Capital, осталась без изменения и составляет $37 за штуку.

Как отмечается в обзоре, GDR X5 подешевели на 12% с начала июля и сейчас, по мнению аналитиков, появилась хорошая возможность для покупки бумаг ритейлера.

"В то время как мы сохраняем наши прогнозы финансовых показателей компании и целевую цену для ее бумаг неизменными, мы отмечаем, что недавняя коррекция рыночной цены GDR X5 дает возможность инвесторам восстановить позиции в бумаге, которая нам представляется наиболее привлекательной в секторе российского продовольственного ритейла", - говорится в обзоре.

Кроме того, эксперты ИК ожидают публикации от X5 сильных финансовых результатов за второй квартал 2019 года, что, по их ожиданиям, станет позитивным катализатором для котировок.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $35,85 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $31,23 за штуку.