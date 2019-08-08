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08 августа 2019 года 15:45

Рубль растерял утренний рост и лишь слегка повышается к доллару и евро в ожидании новых драйверов изменения котировок

Москва. 8 августа. Доллар и евро отошли от утренних минимумов и лишь немного снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль сократил темпы роста к бивалютной корзине в ожидании от внешних площадок новых драйверов изменения котировок.

Курс доллара США составил 65,33 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,08 руб./EUR1, подешевев на 9,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,8 копейки - до 68,82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 августа на 3,67 копейки, до 65,1299 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,18 копейки, до 73,0432 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах в ожидании новых драйверов изменения котировок с внешних рынков. Его позитивная динамика в целом в ходе торгов четверга обусловлена ростом цен на нефть после падения накануне до минимумов с начала января и улучшением ситуации на внешних рынках. Беспокойство глобальных инвесторов уменьшилось благодаря действиям ЦБ Китая, давших сигнал, что Пекин не намерен снижать курс нацвалюты с целью компенсировать негативные эффекты от американских пошлин.

Справочный курс юаня в четверг был установлен на уровне 7,0039 за $1, что является минимумом с 2008 года. Однако это выше, чем ожидали опрошенные Bloomberg аналитики и трейдеры - 7,0156 за $1. Китайская валюта достигла психологически важной отметки в 7 юаней за $1 в начале этой недели, спровоцировав критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес китайского ЦБ и взволновав мировые рынки.

Улучшению настроений также способствовали данные, согласно которым объем китайского экспорта в июле 2019 года вырос, несмотря на ожидаемое снижение, а сокращение импорта оказалось менее резким, чем ожидали эксперты.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,3%, до $221,53 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт сократился на 5,6%, до $176,48 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение экспорта на 1% и падение импорта на 9%.

"На рынках наблюдается некоторое улучшение настроений, благодаря действиям Народного Банка Китая, который не намерен допускать резкого ослабления юаня, зафиксировав его на уровне около 7 долларов за юань, но тем не менее по-прежнему может использовать свою национальную валюту в качестве "оружия" для защиты своих интересов в переговорах с США. В свою очередь в подвешенном состоянии находится китайская компания Huawei из-за ограничений на закупку оборудования у американских компаний, что создает предпосылки для обострения конфликта между странами и негативно скажется на риск-аппетите", - подчеркнул аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов.

"Вчера курс пары "доллар-рубль" в моменте рос до 65,7 руб./$1 на фоне падения нефтяных цен до семимесячного минимума. Сегодня рубль вместе с другими валютами развивающихся стран немного укрепляется... Мы ожидаем, что под действием внешних факторов российская валюта продолжит торговаться в диапазоне 64-65,5 руб./$1 в августе. При этом едва ли рубль сможет существеннее укрепиться в условиях влияния фундаментальных факторов (сезонное ослабление сальдо текущего счета платежного баланса и ежедневные покупки ЦБ РФ для Минфина)", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российская валюта накануне локально слабела, достигая отметок выше 65,6 в паре с долларом и почти 74 в паре с евро. Поводом стало снижение цен на нефть ниже отметок в $57 за баррель Brent. В очередной раз рубль демонстрирует рост чувствительности к резким колебаниям цен на нефть ниже отметки в $60 за баррель. Тема торговой войны остается в фокусе глобальных площадок, ограничивая возможности восстановления валют развивающихся стран. Риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления. Высокий спрос (60 млрд рублей) на первом аукционе размещения ОФЗ после нового раунда антироссийских санкций может свидетельствовать о довольно низкой, по оценкам инвесторов, вероятности распространения санкций с суверенного нерублевого на суверенный рублевый долг", - полагает аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова.

Нефть эталонных марок растет в цене в ходе торгов в четверг на сообщениях, что Саудовская Аравия начала обсуждать возможные меры поддержки нефтяного рынка. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,17%, до $56,89 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,88%, до $52,05 за баррель. В среду Brent и WTI упали в цене более чем на 4,6%, а с начала месяца их цены снизились примерно на 10%, до минимума с начала января.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо. Саудовская Аравия не будет терпеть продолжительный спад на нефтяном рынке и готова рассмотреть все возможные меры поддержки цен, заявил источник в правительстве страны.

Также в четверг Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти Саудовской Аравии намерены удерживать экспорт нефти на уровне ниже 7 млн баррелей в сутки в сентябре для поддержки рынка. В июле добыча в стране составляла 9,87 млн баррелей в сутки.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не претерпели изменений в четверг. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,45% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 7,5% и 7,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 7,67% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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