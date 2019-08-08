Sova Capital повысила рекомендацию для GDR X5 до "покупать" в связи с падением котировок

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sova Capital, осталась без изменения и составляет $37 за штуку.