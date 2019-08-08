Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Продолжаем смотреть на нефть скептически и опасаемся, что ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. с рисками локального теста нижней границы", - говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Новый виток эскалации "торгового конфликта" между США и КНР спровоцировал и обвал в сырье. Нефть Brent не смогла удержать 60 долл./барр. Так, Д.Трамп, несмотря на названные успешными переговоры с КНР, объявил о планах ввести с 1 сентября 10% пошлины на остаток импорта КНР в 300 млрд долл. Это привело к еще большему росту опасений относительно перспектив мировой экономики. Спекулянты, и так смотревшие на сырье скептически, на этом фоне продолжат избавляться от длинных позиций в сырье.

На американскую нефть WTI дополнительное давление еще оказала статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая вновь подчеркнула крайне слабый спрос для текущего автомобильного сезона. Запасы и сырой нефти, и бензинов, и дистиллятов выросли - на 2,4, 4,4 и 1,5 млн барр. соответственно. При этом загрузка НПЗ поднялась до максимума конца 2018 г. - 96,4%, что никак не сказалось на запасах. Чистый импорт поднялся на 0,5 млн барр., а экспорт упал на 0,7 млн барр., что и обусловило прирост в запасах. С вводом в эскплуатацию новых трубопроводов до конца года экспорт нефти должен восстановиться. Добыча сырой нефти восстановилась до 12,3 млн барр./день.

Мы продолжаем смотреть на нефть скептически и опасаемся, что ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. с рисками локального теста нижней границы", - отмечают в обзоре аналитики Промсвязьбанка.