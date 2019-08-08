Альфа-банк считает текущий момент удачным для открытия короткой позиции в акциях "Яндекса"

Аналитики Альфа-банка считают текущий момент удачным для открытия короткой позиции в акциях "Яндекса" в связи с сообщением о разработке Комитетом Госдумы по транспорту и строительству новой версии законопроекта о регулировании деятельности такси и на фоне усиления волатильности рынка в целом.

"Комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. Проект с поправками был распространен среди депутатов, однако пока в базе данных парламента документа нет. В сравнении с предыдущей версией, которая обсуждалась в конце мая этого года, региональным властям позволят вводить аттестацию водителей на знание города, соискатели должны будут представить справку о наличии парковочного места (там будет храниться машина после смены). Комитет Госдумы рассмотрит, обсудит и одобрит поправки к законопроекту в сентябре.

Как сообщает газета “Коммерсант”, новые инициативы не обсуждались с самими участниками этого рынка, несмотря на большую критику этих нововведений с их стороны. В случае одобрения поправки будут иметь серьезный риск для российских сервисов по онлайн заказу такси, в частности, для сервиса "Яндекс.Такси" компании "Яндекс", на долю которого пришлось 21% совокупной выручки "Яндекса" в 2К19 и 423 млн руб. EBITDA.

Мы считаем, что новость может быть использована для открытия короткой позиции в акциях "Яндекса" (YNDX) на фоне усиления волатильности рынка в целом", - пишут аналитики Альфа-банка.