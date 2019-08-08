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08 августа 2019 года 15:22
Наш прогноз премии внутреннего рынка для горячекатаной стали в $60 за тонну может быть превышен - "ВТБ Капитал"
Как сообщило агентство "Интерфакс", с 1 декабря 2019 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вводит годичную квоту на импорт горячекатаного проката в объеме 1,33 млн т. Импорт проката сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 20%. Ограничения будут применяться в отношении всех стран, включая Украину и Южную Корею; исключения составляют развивающиеся страны, входящие в список Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Хотя за последние годы импорт горячекатаного проката вырос почти на 80%, его объем на 14% ниже порогового значения 1,33 млн т. В связи с этим мы не ожидаем, что введение квоты окажет немедленный эффект на цены горячекатаного проката на внутреннем рынке. Продление квоты на следующие несколько лет может ограничить рост импорта вследствие повышения внутреннего спроса, обусловленного предстоящими инвестициями в инфраструктуру в рамках реализации нацпроектов. В результате наш прогноз премии внутреннего рынка для горячекатаной стали (60 долл./т) может быть превышен", - говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитал".
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08 августа 2019 года 19:33
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.08 августа 2019 года 19:25
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.08 августа 2019 года 18:51
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.08 августа 2019 года 18:35
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.08 августа 2019 года 17:53
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.08 августа 2019 года 17:23
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.08 августа 2019 года 16:54
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sova... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:45
"Курс рубля после ослабления закрепился ваше 65,4 за доллар и 73,18 за евро. До стабилизации цен на нефть не стоит ждать укрепления рубля. Весьма вероятно, что до конца этой недели рубль будет зажат в узком диапазоне плюс-минус 50 копеек от текущих значений", - говорится в комментарии директора по... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:34
Существуют опасения, что нефть может возобновить падение, которое рубль игнорировать не сможет - "Открытие Брокер"
"Рубль начинал день позитивно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3720 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,40%, недельная - до 7,45%, а месячная осталась на уровне 7,50%. Среди сырьевых валют существенное укрепление показывал лишь австралийский доллар.... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:28
нвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sova Capital, осталась без изменения и составляет... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:15
Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Продолжаем смотреть на нефть скептически и опасаемся, что ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. с рисками локального теста нижней границы", - говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Новый виток эскалации "торгового конфликта" между США и КНР... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:51
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.08 августа 2019 года 15:45
Рубль растерял утренний рост и лишь слегка повышается к доллару и евро в ожидании новых драйверов изменения котировок
Москва. 8 августа. Доллар и евро отошли от утренних минимумов и лишь немного снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль сократил темпы роста к бивалютной корзине в ожидании от внешних площадок новых драйверов изменения котировок. читать дальше
.08 августа 2019 года 15:05
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.08 августа 2019 года 13:59
В четверг российский рынок акций демонстрирует уверенное восстановление, индекс Мосбиржи в середине дня курсирует выше 2700 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Отскок, который мы наблюдаем, вызван, по мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, главным образом... читать дальше
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