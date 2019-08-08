Мы сохраняем позитивный взгляд на золото и рекомендацию держать драгоценный металл в портфелях - Julius Baer

Цены на золото впервые за более чем шесть лет поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Ралли произошло на фоне ожиданий снижения процентных ставок в Соединенных Штатах после того, как в среду президент Дональд Трамп назвал ФРС главной проблемой для Америки.

"Заинтересованные в безопасных активах инвесторы пришли на рынок золота на фоне повышенной неопределенности относительно динамики мировой экономики и недавнего ухода от рисков на финансовых рынках, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем временем, технические трейдеры и игроки, следующие за трендом, стали главными драйверами нынешнего ралли цен. Настроения на фьючерсном рынке в последние дни достигли очень высокого уровня, однако текущий цикл, по нашим оценкам, пока находится в довольно ранней стадии. Это снижает риски фиксации прибыли в краткосрочной перспективе, особенно при сохранении благоприятных фундаментальных факторов. Мы сохраняем позитивный взгляд на золото и рекомендацию держать драгоценный металл в портфелях. В то же время мы должны признать, что его преимущества в качестве актива "тихой гавани" достигаются высокой ценой, сформировавшейся в результате недавнего роста рынка. Инвесторы, рассматривающие возможность покупки золота, не должны пытаться следовать за ралли".