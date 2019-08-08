Нефть реагирует на риски торможения мировой экономики - Julius Baer

Сектор сырьевых товаров и фондовый рынок, очевидно, по-разному воспринимают риски, связанные с эскалацией торговых споров и замедлением роста глобального ВВП, отмечается в комментарии Julius Baer. Усиление беспокойства инвесторов по поводу динамики мировой экономики подтолкнуло котировки золота к новым многолетним максимумам. Тем временем нефть подешевела до минимумов начала года.

Конечно, на цены влияют и другие факторы, полагает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. "Игроки, идущие за трендом, скорее всего, в последние дни усилили ралли на рынке драгметалла, а порция неожиданно слабой еженедельной статистики с американского рынка нефти оказала дополнительное давление на цену этого товара. Нефтяная индустрия видит риски для своих кассовых потоков, а сланцевые компании, как ожидается, станут еще более осмотрительными в плане инвестиций. При этом значительное число пробуренных, но не до конца освоенных скважин, поддерживает дальнейший рост добычи сырья", - отмечает эксперт.

Участники сделки ОПЕК+ с большой вероятностью подтвердят продолжение ограничения добычи нефти: именно эти ожидания, по мнению Норберта Рюкера, поддерживают сегодняшнее восстановление котировок. "Интересно отметить, что это станет вторым за неделю случаем, когда производители вмешиваются в рынок, чтобы поддержать цены на сырьевые товары (ранее Glencore заявила о приостановке работы кобальтового рудника Mutanda), - констатирует эксперт Julius Baer. - Тем не менее, для рынка металла ситуация выглядит более управляемой, чем для нефти. Одна из причин заключается в сильной конкуренции для традиционных нефтедобывающих стран со стороны увеличивающих добычу и все более эффективных сланцевых производителей. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть, но отмечаем, что наши прогнозы выглядят довольно оптимистично на фоне недавнего изменения фундаментальных факторов в секторе".