Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидирует Норникель на фоне роста цен на никель

Москва. 8 августа. Рынок акций РФ утром в четверг корректируется вверх вслед за мировыми площадками после обвала, вызванного ранее опасениями замедления мировой экономики из-за снижения ставок сразу тремя центробанками и очередной критики президентом США Дональдом Трампом монетарной политики Федрезерва США; лидируют в росте акции "Норникеля" на фоне подъема фьючерсов на никель в Лондоне на 5,5%.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2699,54 пункта (+0,9%, максимум сессии - 2704,41 пункта), индекс РТС - 1306,27 пункта (+1,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 65,11 рубля (-0,22 рубля).

Акции "Норникеля" выросли на 1,9% (до 14,972 тыс. руб.) на фоне роста фьючерсов на никель в Лондоне на 5,5%. На азиатской сессии цена никеля взлетала почти на 13% на фоне вновь активизировавшихся слухов о том, что Индонезия в ближайшее время может ввести запрет на экспорт металла.

Также подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%).

Акции "Газпром нефти" поддержал неплохой отчет по МСФО: чистая прибыль во II квартале 2019 года выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 107,145 млрд рублей. Ранее инвесткомпании и банки, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль во втором квартале в 106,2 млрд рублей. Чистая прибыль "Газпром нефти" за I полугодие составила 215 млрд рублей, увеличившись на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Просели бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%).

Давление на бумаги ВТБ оказал отчет банка за первое полугодие по МСФО: чистая прибыль сократилась на 23% в годовом выражении, до 76,8 млрд рублей. Во втором квартале текущего года чистая прибыль группы ВТБ составила 30,3 млрд рублей, что на 31,6% ниже результата за аналогичный период 2018 года (44,3 млрд рублей).

Фондовые площадки США, резко снижавшиеся в ходе торгов в среду, под конец сессии восстановились, а индексы S&P 500 и Nasdaq даже закрылись в "плюсе".

Снижение индикаторов в ходе сессии было вызвано действиями трех центробанков мира (ЦБ Новой Зеландии, Индии, Таиланда), решивших снизить базовые процентные ставки, что инвесторы интерпретировали как очередной сигнал о замедлении роста мировой экономики.

Федеральная резервная система (ФРС), между тем, пока не дала четкого сигнала о своей готовности начать постепенное снижение ставки, чем вызвала недовольство президента США Дональда Трампа.

"Еще три ЦБ урезали ставки, - написал Трамп в Twitter. - Наша проблема - не Китай. Мы сейчас сильнее, чем когда-либо, деньги текут в США рекой, пока Китай покидают тысячи компаний, уходя в другие страны, и их валюта находится на осадном положении. Наша проблема - Федрезерв, который слишком горд, чтобы признать свою ошибку - они действовали слишком быстро и ужесточили ДКП слишком сильно (а я был прав!). Они должны сильнее и быстрее снижать ставку и уже сейчас прекратить свое смехотворное количественное ужесточение".

"Жутко наблюдать за такой некомпетентностью, особенно зная, что все можно так легко исправить, - добавил Трамп. - Мы все равно победим, но было бы проще, если бы Федрезерв понимал, что мы конкурируем с другими странами, и все они хотят добиться успеха за наш счет".

В Азии в четверг также наметилась коррекция вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть в четверг также восстанавливается после падения накануне до минимальных отметок с начала января; цена Brent находится на $1,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 7 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $57,55 за баррель (+2,8% и -4,6% накануне), сентябрьская цена WTI - $52,58 за баррель (+2,9% и -4,7% в среду).

Обвал цен на нефть, с начала августа достигающий 10%, вызван общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между США и Китаем. Вашингтон ранее допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин, по мнению некоторых экспертов и властей США, ответил снижением курса нацвалюты.

Между тем представители ЦБ Китая отвергают обвинения в намеренном занижении валютного курса. В четверг справочный курс юаня был установлен на уровне 7,0039 за $1, что является минимумом с 2008 года. Однако это выше, чем ожидали опрошенные Bloomberg аналитики и трейдеры - 7,0156 за $1.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка накануне стали данные министерства энергетики США, указавшие на рост запасов топлива в стране на прошлой неделе. Запасы нефти выросли на 2,4 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,7-3,8 млн баррелей, резервы бензина увеличились на 4,44 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,25 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,3 млн б/с.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

Саудовская Аравия не будет терпеть продолжительный спад на нефтяном рынке и готова рассмотреть все возможные меры поддержки цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа, сценарий консолидации вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС остается актуальным. "Бычий" настрой в четверг вызван смягчением внешнего фона после принятия Китаем мер по стабилизации курса юаня на уровне, подразумевающем некоторое укрепление в сравнении с пиковыми значениями по паре "доллар-юань". Кроме того, сообщения об обсуждении Саудовской Аравией с другими производителями мер поддержки цен на нефть оказали благоприятное влияние на динамику нефтяных фьючерсов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Альберта Короева, "голубые фишки" утром в четверг отыгрывают потери на фоне подъема мировых площадок, бумаги ВТБ попали под распродажи после публикации квартального отчета, который оказался слабее ожиданий.

В США индекс S&P 500 отскочил вверх, но пока нет никакой уверенности, что коррекция завершилась и может последовать возврат к максимумам. Технический отскок еще может получить развитие, однако фундаментальные причины снижения никуда не ушли. Торговая война США и Китая продолжается, центробанки снижают ставки, а капитал бежит в доллар, американские гособлигации, золото, отмечает эксперт.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на мировых рынках начался период турбулентности. Нефть, несмотря на отскок, остается дешевой, поэтому основное внимание рынок уделяет акциям Сбербанка и "Газпрома". Продолжает расти "Норильский никель" как на общем позитиве, так и отыгрывая подъем цен на никель и палладий.

"Нефтянку" пока лучше оставить в покое, пока цены на нефть не вернутся выше $60 за баррель. На нефтяном рынке по-прежнему идет какая-то спекулятивная "медвежья" игра, в которой игроки неизвестны и цели непонятны. Brent надо подняться выше $59 за баррель, тем самым показав, что пробой поддержки $58,5 был ложным, что ослабит технические силы продавцов, считает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что на рынках наблюдается некоторое улучшение настроений благодаря действиям Народного банка Китая, который не намерен допускать резкого ослабления юаня, зафиксировав его на уровне около 7 юаней за доллар, но, тем не менее, по-прежнему может использовать свою национальную валюту в качестве "оружия" для защиты своих интересов в переговорах с США. В подвешенном состоянии находится китайская Huawei из-за ограничений на закупку оборудования у американских компаний, что создает предпосылки для обострения конфликта между странами и негативно скажется на риск-аппетите.

Позитива азиатским рынкам добавила статистика по торговому балансу Китая, которая оказалась лучше ожиданий. Экспорт в июле вырос на 3,3% г/г после падения на 1,3% месяцем ранее (консенсус Bloomberg: -1,0%), что связано с ростом экспорта в страны вне США. Импорт замедлился темпами лучше ожиданий: -5,6% против -7,3% в июне. Данные по китайскому торговому балансу можно рассматривать в качестве факторов, которые могут оказать поддержку мировым фондовым рынкам наравне с ростом фьючерсов на индекс S&P 500 и переоценкой нефтяных котировок после провала.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,6% и +3,5% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,2%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+1,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,9%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+1,5%).

Подешевели бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,4%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,798 млрд рублей (из них 1,577 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).