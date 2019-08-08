Отраслевая статистика от Минэнерго в четверг будет ограничивать потенциал восстановления нефтяных котировок - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после резкого падения днем ранее. В ходе торгов среды цены на нефть Brent снижались более чем на 5% - до уровня $56/bbl, однако в вечерние часы нефтяные контракты скорректировались вверх на фоне ряда комментариев со стороны Саудовской Аравии. Королевство сообщило о проведении телефонных переговоров с другими экспортерами нефти, в ходе которых страны обсудили возможные меры для стабилизации нефтяного рынка. В утренние часы поддержку нефтяным контрактам также оказывает умеренное улучшение аппетита к риску на фоне более сильной, чем ожидалось, статистики по внешней торговле Китая. Тем не менее, отметим, что вчера Минэнерго США сообщило о росте запасов сырой нефти в Штатах на более чем 2 mb. Таким образом, запасы в США на прошлой неделе выросли впервые за последние 7 недель. Кроме того, добыча сырья в Штатах также увеличилась на 100 tbd. В результате отраслевая статистика от Минэнерго в четверг будет ограничивать потенциал восстановления нефтяных котировок", - указывают в обзоре аналитики "Нордеа Банка".