Доходности рублевых госбумаг продолжают приходить в себя после пятничного шока - Росбанк

Несмотря на повышенную волатильность внешних рынков, доходности рублевых госбумаг продолжили приходить в себя после пятничного шока, потеряв в ходе торгов в среду до 5бп на средних и до 3бп на длинных дюрациях, отмечается в комментарии Росбанка.

В среду в поддержку вторичному рынку выступил весьма удачный аукцион по продаже ОФЗ. Минфин полностью разместил запланированные 20 млрд руб. серии 26227 с минимальной премией к вторичному рынку, а спрос составил 59.1 млрд руб.

"Несмотря на высокий спрос со стороны инвесторов, аукцион оказался не совсем конкурентным: 11 из 13 заявок были выставлены на неконкурентной основе и закрыты по средневзвешенной доходности 7.13%, а 15.7 из 20 млрд руб. были размещены за счет четырех крупных заявок, из которых выделяется одна объемом 9.7 млрд руб., - указывают аналитики Росбанка. - Сразу после аукциона доходность аукционной бумаги снизилась на 2 бп, что подтверждает привлекательность среднего участка суверенной кривой доходности для инвесторов и их готовность добавить позиции на вторичном рынке. Дополнительную поддержку сегменту оказывают консолидация рубля в диапазоне 65.0-65.5 против доллара, последние данные по инфляции, а также некоторое спокойствие относительно масштаба воздействия санкций со стороны США".