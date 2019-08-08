Индекс МосБиржи может вернуться к повышательному движению - Промсвязьбанк

"Учитывая переоценку нефтяных котировок и позитивную статистику из Китая, в четверг возможно возвращение к повышательному движению. Рассчитываем, что вчерашнюю просадку могут отыграть акции Сбербанка, также на динамику отдельных бумаг будет влиять корпоративные события, в частности, финотчетность банка ВТБ и "Газпром нефти" по итогам первого полугодия. Акции золотодобывающих компаний, вероятно, замедлят свой рост на фоне стабильных котировок золота. Из горнодобывающих компаний отметим акции "Норникеля", которые поддерживаются сохраняющимся ростом стоимости никеля. Вероятным сценарием в четверг при отсутствии резкого изменения внешнего фона мы видим движение индекса МосБиржи в направлении 2700 пунктов", - пишет в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

.