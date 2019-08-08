Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 8 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти в рамках коррекции на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Фондовые рынки США, резко снижавшиеся в ходе торгов в среду, под конец сессии восстановились, а индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite даже закрылись в плюсе. Снижение индикаторов в ходе сессии было вызвано действиями трех центробанков мира, решивших снизить базовые процентные ставки, что инвесторы интерпретировали как очередной сигнал о замедлении роста мировой экономики. В частности, ЦБ Новой Зеландии уменьшил ставку до исторического минимума в 1% годовых с 1,5%, хотя большинство экспертов прогнозировали сокращение всего на 0,25 процентного пункта. Резервный банк Индии ожидаемо снизил ставку с 5,75% до 5,4%, минимальных с 2010 года. Тем временем решение Банка Таиланда уменьшить базовую ставку до 1,5% годовых с 1,75% стало неожиданностью для аналитиков. Пять членов комитета по ДКП проголосовали за такое решение, в пользу сохранения выступили двое.

Федеральная резервная система (ФРС), между тем, пока не дала четкого сигнала о своей готовности начать постепенное снижение ставки, чем вызвала недовольство президента США Дональда Трампа. "Еще три ЦБ урезали ставки, - написал Трамп в Twitter. - Наша проблема - не Китай. Мы сейчас сильнее, чем когда-либо, деньги текут в США рекой, пока Китай покидают тысячи компаний, уходя в другие страны, и их валюта находится на осадном положении. Наша проблема - Федрезерв, который слишком горд, чтобы признать свою ошибку - они действовали слишком быстро и ужесточили ДКП слишком сильно (а я был прав!). Они должны сильнее и быстрее снижать ставку и уже сейчас прекратить свое смехотворное количественное ужесточение". "Жутко наблюдать за такой некомпетентностью, особенно зная, что все можно так легко исправить, - добавил Трамп. - Мы все равно победим, но было бы проще, если бы Федрезерв понимал, что мы конкурируем с другими странами, и все они хотят добиться успеха за наш счет".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на то, что Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) установил справочный курс юаня на минимальной отметке с 2008 года. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%, Shenzhen Composite - 1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%. Южнокорейский индикатор Kospi повысился на 0,6%%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,75%, индийский BSE Sensex - 0,3%. Как сообщалось, ЦБ Китая в четверг установил справочный курс юаня на уровне 7,0039 за $1, что является минимумом с 2008 года. Однако это выше, чем ожидали опрошенные Bloomberg аналитики и трейдеры - 7,0156 за $1, что несколько снижает опасения по поводу использования Пекином валюты в качестве оружия в торговой войне с США.

Кроме того, рынок положительно отреагировал на сильные статданные по китайской внешней торговле. Китай в июле увеличил экспорт в долларовом выражении на 3,3% - до $221,53 млрд, а импорт сократился на 5,6%, до $176,48 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение экспорта на 1% и падение импорта на 9%. Положительное сальдо торгового баланса КНР в прошлом месяце снизилось до $45,06 млрд по сравнению с пересмотренными $50,97 млрд месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя равнялся $42,65 млрд. В том числе профицит торгового баланса КНР с США в прошлом месяце снизился до $27,97 млрд юаней с $29,92 млрд в июне. Экспорт товаров и услуг в Штаты сократился в январе-июле на 7,8% в годовом выражении, импорт из Штатов рухнул на 28,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в четверг после падения до минимальных отметок с начала января накануне. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 2,77% - до $57,79 за баррель. На торгах в среду цена упала на 4,6% и составляла на закрытие $56,23 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 3,17% - до $52,71 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 4,74%, до $51,09 за баррель.

Обвал цен на нефть, с начала августа достигающий 10%, вызван общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между США и Китаем. Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка накануне стали данные министерства энергетики США, указавшие на рост запасов топлива в стране на прошлой неделе. По данным Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах выросли на 2,39 млн баррелей, хотя опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем ожидали сокращения резервов на 3,8 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах на минувшей неделе подскочили на 4,4 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 1,25 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1,5 млн баррелей (прогноз предусматривал повышение на 450 тыс. баррелей).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,45 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,212 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 августа снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 619,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-07" (+1,87%), "ВЭБ.РФ-21" (+0,6%) и "Альфа-Банк-002Р-02" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-02" (-0,93%), "РЖД-001P-02R" (-0,74%) и "Транснефть-001P-08" (-0,6%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-40 в размере 9,5% годовых. "ТрансФин-М" разместил облигации серии БО-40 на сумму 500 млн рублей в августе 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По бондам 26 августа предстоит оферта.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) в рамках оферты приобрело 7 млн 281,536 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 48,5% выпуска. Бумаги серии БО-07 объемом 5 млрд рублей были размещены в августе 2016 года на 10 лет. В начале декабря 2016 года компания доразместила два дополнительных выпуска облигаций серии БО-07 общим объемом 10 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска БО-07 увеличился до 15 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 13% годовых, купоны полугодовые. Ставка 7-12-го купонов - 8,7% годовых.

ООО "РЕСО-Лизинг" в рамках оферты выкупило 2 млн облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила выпуск в полном объеме. 10-летний выпуск БО-02 на 2 млрд рублей был размещен в августе 2016 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. По выпуску предусмотрено досрочное погашение. В обращении находится 8 выпусков облигаций компании на 30,3 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск АО "УК управление инвестициями" (управляющая компания НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) о взыскании 7,1 млрд рублей долга с банка ФК "Открытие" по облигациям. Суд удовлетворил встречный иск банка о недействительности оферт, принятый к производству 11 июня. Банк тогда просил суд совместно с иском компании рассмотреть его иск о недействительности оферт от 5 декабря 2016 года. По мнению банка, это позволит более качественно и быстро рассмотреть дело. К тому же, считает банк, удовлетворение встречного иска ведет к отказу в первоначальном иске. Представители УК и "Сафмара" выступили против принятия иска, полагая, что это не соответствует нормам Арбитражного процессуального кодекса РФ.