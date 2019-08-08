08 августа 2019 года 09:58
Утренние прогнозы: рынок акций отреагирует повышением на внешний позитив
В четверг поддержку российским акциям окажут такие факторы, как позитивная динамика нефтяных фьючерсов и принятие Китаем мер по стабилизации курса юаня. Аналитики рассчитывают на то, что целью роста индекса МосБиржи может стать уровень в 2700 п.
"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Российский рынок в среду на резкое падение нефтяных котировок отреагировал умеренным снижением, индекс МосБиржи удержался в середине диапазона 2650-2700 пунктов. Учитывая переоценку нефтяных котировок и позитивную статистику из Китая, сегодня возможно возвращение к повышательному движению. Рассчитываем, что вчерашнюю просадку могут отыграть акции Сбербанка, также на динамику отдельных бумаг будет влиять корпоративные события, в частности, финотчетность банка ВТБ и Газпром нефти по итогам первого полугодия. Акции золотодобывающих компаний, вероятно, замедлят свой рост на фоне стабильных котировок золота. Из горнодобывающих компаний отметим акции Норникеля, которые поддерживаются сохраняющимся ростом стоимости никеля. Вероятным сценарием на сегодня при отсутствии резкого изменения внешнего фона мы видим движение индекса МосБиржи в направлении 2700 пунктов.".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, сценарий консолидации вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС остается актуальным. В начале торгов четверга возможно повышение - можно говорить о смягчении внешнего фона после принятия Китаем мер по стабилизации курса юаня на уровне, подразумевающем некоторое укрепление в сравнении с пиковыми значениями по паре доллар-юань. Кроме того, сообщения об обсуждении Саудовской Аравией с другими производителями мер поддержки цен на нефть оказали благоприятное влияние на динамику нефтяных фьючерсов. На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль под влиянием внешнего фона".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В четверг с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,4%. Несмотря на дешевую нефть, ситуация складывается в пользу сильного, в районе полупроцента, открытия российского рынка и дальнейшего движения в район 2700 пунктов, если внешний фон не начнет ухудшаться в течение дня, как это произошло в среду".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0,5-1%, в районе 2690-2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2680, 2670 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2710, 2720 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет существенное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить повышение в район 2700-2710 пунктов. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск)".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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08 августа 2019 года 19:33
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08 августа 2019 года 16:28
нвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре ИК.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sova Capital, осталась без изменения и составляет... читать дальше
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08 августа 2019 года 16:15
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