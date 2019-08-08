Российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в "плюс" - ИК "Велес Капитал"

"Утром в четверг российские фондовые индексы зарядятся оптимизмом от улучшения общемировых настроений и, вероятно, выйдут в "плюс", продолжая повышение к ближайшим целям коррекции. Рубль также вряд ли решится идти ниже ввиду близости технически важных значений. На мировых биржах сохраняется летняя волатильность, в рамках которой настроения порой меняются несколько раз в течение дня. Нельзя при этом отрицать и желания "быков" сыграть на отскок в условиях среднесрочного нисходящего давления на большинстве рынков", - указывает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.