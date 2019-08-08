Состав индекса MSCI Russia по итогам августовского пересмотра не изменился, как и ожидалось

Индексный провайдер MSCI оставил состав индекса MSCI Russia по итогам очередного квартального пересмотра, которые были объявлены в ночь на 8 августа 2019 года по московскому времени, без изменений, как и ожидалось, сообщил "Интерфаксу" главный стратег "ВТБ Капитала" на рынке акций Илья Питерский.

Итоги августовского пересмотра индекса MSCI Russia вступят в силу 27 августа 2019 года после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.