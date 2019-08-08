.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс МосБиржи попробует подобраться к отметке 2700 пунктов - Алор Брокер
.
08 августа 2019 года 09:43
Индекс МосБиржи попробует подобраться к отметке 2700 пунктов - Алор Брокер
"В четверг с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,4%. Несмотря на дешевую нефть, ситуация складывается в пользу сильного, в районе полупроцента, открытия российского рынка и дальнейшего движения в район 2700 пунктов, если внешний фон не начнет ухудшаться в течение дня, как это произошло в среду", - говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.
.
08 августа 2019 года 19:33
Москва. 8 августа. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне коррекционного отскока мировых фондовых площадок и нефти после падения, индекс РТС превысил 1300 пунктов, а индекс МосБиржи не смог удержаться выше 2700 пунктов из-за укрепления рубля; лидерами роста выступили бумаги "Аэрофлота" и обновившие исторический максимум на закрытие торгов бумаги "Норникеля", превысившие рубеж 15 тыс. рублей за штуку за счет ралли никеля. читать дальше
.08 августа 2019 года 19:25
Москва. 8 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики внешних рынков, в том числе, рынка энергоносителей. читать дальше
.08 августа 2019 года 18:51
Москва. 8 августа. Котировки российских еврооблигаций в четверг демонстрируют смешанную динамику после бурного роста накануне: часть выпусков сохранила позитивный импульс, в то время как другая часть перешла к отрицательной коррекции. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются в цене, что в итоге ведет либо к незначительному изменению, либо к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.08 августа 2019 года 18:35
Индекс МосБиржи в пятницу может преодолеть отметку 2730 п. при условии сохранения внешнего позитива - Промсвязьбанк
В четверг российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, чему способствовало улучшение ситуации на внешних площадках, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Так, наметилось восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район 57,5... читать дальше
.08 августа 2019 года 17:53
Реальная проблема для финансовых рынков и кредитных организаций - не торговая война США и Китая, а отрицательные ставки - ИК QBF
торговая война между Китаем и США. Все наблюдают за динамикой китайской валюты и за фиксингом, который проводит Народный банк Китая, отмечается в комментарии ИК QBF. "Да, это может стать источником глобального спада и может повлиять на прибыли мировых корпораций, - полагает ведущий аналитик... читать дальше
.08 августа 2019 года 17:23
Более вероятным на горизонте недели видится движение котировок Brent к уровням 58-60$ за баррель - БКС
В четверг нефтяные котировки пытаются отыграть часть падения, сформированного на развороте рыночных настроений к страхам на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Несмотря на тот факт, что в ближайшие дни мы, вероятно, будем наблюдать сохранение... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:54
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sova... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:45
"Курс рубля после ослабления закрепился ваше 65,4 за доллар и 73,18 за евро. До стабилизации цен на нефть не стоит ждать укрепления рубля. Весьма вероятно, что до конца этой недели рубль будет зажат в узком диапазоне плюс-минус 50 копеек от текущих значений", - говорится в комментарии директора по... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:34
Существуют опасения, что нефть может возобновить падение, которое рубль игнорировать не сможет - "Открытие Брокер"
"Рубль начинал день позитивно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3720 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,40%, недельная - до 7,45%, а месячная осталась на уровне 7,50%. Среди сырьевых валют существенное укрепление показывал лишь австралийский доллар.... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:28
нвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sova Capital, осталась без изменения и составляет... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:15
Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Продолжаем смотреть на нефть скептически и опасаемся, что ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. с рисками локального теста нижней границы", - говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Новый виток эскалации "торгового конфликта" между США и КНР... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:51
Аналитики Альфа-банка считают текущий момент удачным для открытия короткой позиции в акциях "Яндекса" в связи с сообщением о разработке Комитетом Госдумы по транспорту и строительству новой версии законопроекта о регулировании деятельности такси и на фоне усиления волатильности рынка в целом.... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:45
Рубль растерял утренний рост и лишь слегка повышается к доллару и евро в ожидании новых драйверов изменения котировок
Москва. 8 августа. Доллар и евро отошли от утренних минимумов и лишь немного снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль сократил темпы роста к бивалютной корзине в ожидании от внешних площадок новых драйверов изменения котировок. читать дальше
.08 августа 2019 года 15:22
Наш прогноз премии внутреннего рынка для горячекатаной стали в $60 за тонну может быть превышен - "ВТБ Капитал"
Как сообщило агентство "Интерфакс", с 1 декабря 2019 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вводит годичную квоту на импорт горячекатаного проката в объеме 1,33 млн т. Импорт проката сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 20%. Ограничения будут применяться в отношении всех... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:05
"В четверг котировки нефти продолжили восстанавливаться, однако после нашего открытия возобновили снижение. Сейчас Brent теряет 0,9% немного ниже уровня $57. Вышедшие вчера негативные данные Минэнерго США усугубили и без того мрачные настроения на нефтяном рынке, вызванные угрозой падения спроса... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.