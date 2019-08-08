Индекс МосБиржи попробует подобраться к отметке 2700 пунктов - Алор Брокер

"В четверг с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,4%. Несмотря на дешевую нефть, ситуация складывается в пользу сильного, в районе полупроцента, открытия российского рынка и дальнейшего движения в район 2700 пунктов, если внешний фон не начнет ухудшаться в течение дня, как это произошло в среду", - говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.