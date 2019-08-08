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08 августа 2019 года 09:48

Brent у $57,9 за баррель

Фондовые рынки США, резко снижавшиеся в ходе торгов в среду, под конец сессии восстановились. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в четверг.

Фондовые рынки США, резко снижавшиеся в ходе торгов в среду, под конец сессии восстановились, а индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite даже закрылись в плюсе.

Снижение индикаторов в ходе сессии было вызвано действиями трех центробанков мира, решивших снизить базовые процентные ставки, что инвесторы интерпретировали как очередной сигнал о замедлении роста мировой экономики.

В частности, ЦБ Новой Зеландии уменьшил ставку до исторического минимума в 1% годовых с 1,5%, хотя большинство экспертов прогнозировали сокращение всего на 0,25 процентного пункта. Резервный банк Индии ожидаемо снизил ставку с 5,75% до 5,4%, минимальных с 2010 года.

Тем временем решение Банка Таиланда уменьшить базовую ставку до 1,5% годовых с 1,75% стало неожиданностью для аналитиков. Пять членов комитета по ДКП проголосовали за такое решение, в пользу сохранения выступили двое.

Федеральная резервная система (ФРС), между тем, пока не дала четкого сигнала о своей готовности начать постепенное снижение ставки, чем вызвала недовольство президента США Дональда Трампа.

"Еще три ЦБ урезали ставки, - написал Трамп в Twitter. - Наша проблема - не Китай. Мы сейчас сильнее, чем когда-либо, деньги текут в США рекой, пока Китай покидают тысячи компаний, уходя в другие страны, и их валюта находится на осадном положении. Наша проблема - Федрезерв, который слишком горд, чтобы признать свою ошибку - они действовали слишком быстро и ужесточили ДКП слишком сильно (а я был прав!). Они должны сильнее и быстрее снижать ставку и уже сейчас прекратить свое смехотворное количественное ужесточение".

"Жутко наблюдать за такой некомпетентностью, особенно зная, что все можно так легко исправить, - добавил Трамп. - Мы все равно победим, но было бы проще, если бы Федрезерв понимал, что мы конкурируем с другими странами, и все они хотят добиться успеха за наш счет".

Восстановление индексов по ходу торгов сложно объяснить, признаются аналитики.

"Не думаю, что рынок восстановился из-за каких-то конкретных новостей или статданных, - говорит инвестиционный стратег CFRA Линси Белл. - Наверное, инвесторы просто стали более рационально воспринимать текущую ситуацию в экономике".

Также участники рынка продолжают следить за квартальной отчетностью крупных компаний.

Котировки акций Walt Disney Co. опустились на 5% на новости, что крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа сократила чистую прибыль по итогам третьего финансового квартала на 51%.

Цена бумаг сети аптек CVS Health выросла на 7,5% на фоне сильных квартальных финпоказателей.

Капитализация фармкомпании Cambrex подскочила на 47% после объявления о том, что ее покупает фонд Permira за $2,4 млрд с учетом долга.

Акции Match Group Inc., владельца онлайн-платформ для знакомств Hinge, Match.com, OkCupid и Tinder, взлетели в цене на 24%. Компания сократила чистую прибыль на 3% по итогам второго квартала, но увеличила выручку.

Курс бумаг службы по аренде автомобилей Hertz снизился на 5,2%, хотя компания вернулась на прибыльный уровень во втором квартале и получила рекордную в своей истории выручку - $2,5 млрд.

Ценные бумаги оператора казино и отелей Eldorado Resorts подорожали на 0,5%, несмотря на сокращение квартальной выручки на 6,2%, до $637 млн, и снижение прибыли в два раза, до $18,9 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average 7 августа снизился на 22,45 пункта (0,09%) и составил 26007,07 пункта. В ходе сессии его падение достигало 2,3%, а отскок стал рекордным с декабря прошлого года.

Standard & Poor's 500 повысился на 2,21 пункта (0,08%) - до 2883,98 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 29,56 пункта (0,38%) и составил 7862,83 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на то, что Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) установил справочный курс юаня на минимальной отметке с 2008 года.

Японский индекс Nikkei 225 повышается в ходе торгов на 0,37%, более широкий Topix снижается на 0,08%.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%, Shenzhen Composite - 1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%.

Южнокорейский индикатор Kospi повысился на 0,6%%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,75%, индийский BSE Sensex - 0,3%.

Как сообщалось, ЦБ Китая в четверг установил справочный курс юаня на уровне 7,0039 за $1, что является минимумом с 2008 года. Однако это выше, чем ожидали опрошенные Bloomberg аналитики и трейдеры - 7,0156 за $1, что несколько снижает опасения по поводу использования Пекином валюты в качестве оружия в торговой войне с США.

Кроме того, рынок положительно отреагировал на сильные статданные по китайской внешней торговле. Китай в июле увеличил экспорт в долларовом выражении на 3,3% - до $221,53 млрд, а импорт сократился на 5,6%, до $176,48 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение экспорта на 1% и падение импорта на 9%. Положительное сальдо торгового баланса КНР в прошлом месяце снизилось до $45,06 млрд по сравнению с пересмотренными $50,97 млрд месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя равнялся $42,65 млрд. В том числе профицит торгового баланса КНР с США в прошлом месяце снизился до $27,97 млрд юаней с $29,92 млрд в июне. Экспорт товаров и услуг в Штаты сократился в январе-июле на 7,8% в годовом выражении, импорт из Штатов рухнул на 28,3%.

Акции японского ритейлера одежды FastRetailing дорожают в четверг на 1,2%, производителя фотоаппаратов Nikon - на 3,9%.

Вместе с тем котировки бумаг оператора связи SoftBank снижаются на 2,7%, нефтедобывающей компании Inpex - на 2,5%.

Цена бумаг китайского интернет-гиганта Tencent повысилась на 1,65%, производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical - на 2,1%.

Капитализация южнокорейского автопроизводителя Hyundai увеличилась на 2%.

Тайваньские компании Taiwan Semiconductor и Foxconn прибавили 2,2% и 1,7% капитализации соответственно.

Австралийская нефтедобывающая компания Oil Search увеличила рыночную стоимость на 1,3%, горнодобывающая Rio Tinto - на 2,4%.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в четверг после падения до минимальных отметок с начала января накануне.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 МСК подорожали на $1,7 (3,02%) - до $57,92 за баррель. На торгах в среду цена упала на $2,71 (4,6%) и составляла на закрытие $56,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,64 (3,21%) - до $52,73 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $2,54 (4,74%), до $51,09 за баррель.

Обвал цен на нефть, с начала августа достигающий 10%, вызван общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между США и Китаем. Вашингтон ранее допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин, по мнению некоторых экспертов и властей США, ответил снижением курса нацвалюты.

Между тем представители ЦБ Китая отвергают обвинения в намеренном занижении валютного курса. В четверг справочный курс юаня был установлен на уровне 7,0039 за $1, что является минимумом с 2008 года. Однако это выше, чем ожидали опрошенные Bloomberg аналитики и трейдеры - 7,0156 за $1.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка накануне стали данные министерства энергетики США, указавшие на рост запасов топлива в стране на прошлой неделе.

По данным Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах выросли на 2,39 млн баррелей, хотя опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем ожидали сокращения резервов на 3,8 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на минувшей неделе подскочили на 4,4 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 1,25 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1,5 млн баррелей (прогноз предусматривал повышение на 450 тыс. баррелей).

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

Саудовская Аравия не будет терпеть продолжительный спад на нефтяном рынке и готова рассмотреть все возможные меры поддержки цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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