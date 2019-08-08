Ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0,5-1% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0,5-1%, в районе 2690-2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2680, 2670 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2710, 2720 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет существенное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить повышение в район 2700-2710 пунктов. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск)", - указывает в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.