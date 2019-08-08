В начале торгов четверга возможно повышение индекса РТС - ИФ "Олма"

"С позиций технического анализа, сценарий консолидации вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС остается актуальным. В начале торгов четверга возможно повышение - можно говорить о смягчении внешнего фона после принятия Китаем мер по стабилизации курса юаня на уровне, подразумевающем некоторое укрепление в сравнении с пиковыми значениями по паре доллар-юань. Кроме того, сообщения об обсуждении Саудовской Аравией с другими производителями мер поддержки цен на нефть оказали благоприятное влияние на динамику нефтяных фьючерсов. На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль под влиянием внешнего фона", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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