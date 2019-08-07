Цены евробондов РФ заметно выросли в среду на фоне активизировавшегося спроса на рисковые активы

Москва. 7 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду заметно выросли на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы после нескольких дней падения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 40 базисных пунктов по отношению к закрытию 6 августа и составила 113,23% от номинала, что соответствует доходности 2,88% годовых (снижение на 13 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 8 базисных пунктов и составила 101,13% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,495% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 10 пунктов и составил 138,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 143 базисных пункта - до 124,18% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 4,26% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 144 базисных пункта - до 120,09% от номинала (доходность снизилась на 8,5 пунктов и составила 4,24% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 60 пунктов - до 107,99% от номинала, что соответствует доходности 3,42% годовых (снижение на 10 базисных пунктов к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 26 базисных пунктов, до 107,68% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 2,88% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 200 базисных пунктов - до 115,11% от номинала (доходность снизилась на 12 пунктов и составила 4,31% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 35 базисных пунктов, до 105,07% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,51% годовых).

"Сегодня на рынке российских суверенных еврооблигаций наблюдался уверенный ценовой рост, который привел к снижению доходностей в "коротком" сегменте на 3-4 базисных пункта; процентные ставки "длинных" выпусков опустились при этом на 8-10 базисных пунктов. Росту котировок способствовали как активизировавшийся спрос на рисковые активы на мировом рынке, так и снижение активности продавцов, которые господствовали на рынке в течение последних нескольких дней. Поддержку котировкам облигаций emerging markets оказывала также позитивная ценовая динамика базовых активов - US Treasuries", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.