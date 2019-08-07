Цель роста цен на золото в 1532,40 доллара США за тройскую унцию будет достигнута на текущей неделе - ИК "ФИНАМ"

"Цены на золото в полной мере отыгрывают новости по снижению процентных ставок центральными банками, также спрос подстегивается со стороны резидентов Китая из-за ослаблении юаня. Моя цель роста - 1532,40 доллара США за тройскую унцию, весьма вероятно, будет исполнена уже на этой неделе. После закрепления на этом уровне можно рассматривать в качестве цели уровень 1800 долларов США", - говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.