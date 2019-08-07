Рубль растет к доллару и евро на улучшении отношения инвесторов к риску

Москва. 7 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне улучшения отношения глобальных инвесторов к рисковым активам, в том числе рублевым.

Курс доллара США составил 65,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,84 руб./EUR1, подешевев на 26,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,28 копейки - до 68,56 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 августа на 10,98 копейки, до 65,0932 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,16 копейки, до 72,8914 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря улучшению отношения инвесторов к рисковым активам. Мировые площадки стабилизировались после падения в начале недели на фоне обострения торгового конфликта Вашингтона и Пекина, участников торгов обнадежили действия китайского ЦБ в предыдущие пару дней, позволившие стабилизировать курс юаня.

В среду Народный банк Китая (китайский ЦБ) установил справочный курс валюты на уровне 6,9996 юаня за $1, лишь чуть ниже, чем ожидали аналитики.

Поддержку рублю также оказал аукцион Минфина РФ по размещению пятилетних ОФЗ серии 26227 (с погашением в июле 2024 года). Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 59 млрд 112 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 3 раза. Выручка от аукциона составила 20 млрд 384 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 101,631% от номинала, что соответствует доходности 7,13% годовых.

Нефть продолжает снижение в ходе торгов в среду на опасениях ослабления роста мировой экономики и сокращения спроса на топливо. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,66% - до $58,55 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на 0,69% - до $53,26 за баррель.

После падения на 1,5% по итогам предыдущих торгов Brent вошла в "медвежий" рынок, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%. Основным опасением для мирового рынка остается перспектива начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем, что негативно скажется на росте глобального ВВП и спроса на нефть.

Участники рынка также ожидают данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Как ожидается, запасы нефти в США снизятся по итогам восьмой недели подряд на фоне увеличения загруженности НПЗ. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3,4 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

Как отмечают аналитики Sberbank Investment Research, если учесть, что опасения, связанные с санкциями и падением активов развивающихся рынков, в последнее время отошли на второй план, можно отметить, что на данный момент главным фактором риска для рубля являются цены на нефть.

"За неделю они упали примерно на 10% и сейчас находятся ниже $59 за баррель Brent. В случае дальнейшего падения нефтяных котировок, особенно если не устоит рубеж $50 за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится - помешать этому не сможет даже эффект бюджетного правила. В этом случае рынки зададутся вопросом, что будет, если фактическая цена нефти упадет ниже базового уровня, заложенного в бюджет РФ ($41,6 за баррель). Как требует бюджетное правило, Минфин и ЦБ тогда должны начать продавать валюту на рынке, однако инвесторы не до конца в этом уверены, поскольку с момента введения бюджетного правила в 2017 году подобного прецедента не наблюдалось, тем более что с 2014 года российские власти стремятся накапливать резервы и не любят их тратить", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

"... Отдельный негативный эффект на рубль в текущих условиях может оказывать продолжение снижения нефтяных котировок - цены Brent опустились ниже отметки в $59 за баррель, обновив минимумы с января. При ценах на нефть ниже $60 за баррель и текущих макропоказателях рубль, согласно нашей модели, выглядит даже локально переоцененным. При сохранении цен на нефть на текущем уровне до конца квартала видим вероятность смещения торгов в паре "доллар-рубль" в район 66-67 руб./$1. Для возвращения пары "доллар-рубль" к минимумам первого полугодия необходимо полноценное восстановление риск-аппетита на глобальных рынках и возврат цен на нефть ближе к отметке в $70 за баррель. В базовом сценарии в паре "доллар-рубль" в краткосрочной перспективе ориентируемся на диапазон в 65-65,50 руб./$1. Ключевой фактор для всей группы валют emerging markets - общий аппетит к риску на глобальных рынках", - отметил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,5% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 3 б.п. - до 7,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 7,68% годовых.