До конца текущей недели ожидаем движения курса рубля в диапазоне 64,8-66,2 за доллар - БКС

"В перспективе до конца текущей недели сохраняем наш прогноз и ожидаем движения курса рубля в диапазоне 64,8-66,2 за доллар", - говорится в комментарии "БКС Премьер".

"К середине недели курс рубля находится вблизи отметки 65,2. Рынкам, на наш взгляд, не удалось реализовать полноценный "отскок", тревожность в настроениях инвесторов сохраняется.

Основным фактором негатива продолжает оставаться торговый конфликт США и Китая. Стороны наращивают взаимное давление: китайские власти применяют инструменты девальвации своей валюты и тут же получают метку "валютного манипулятора" от Штатов. Полагаем, что градус эскалации конфликта может нарастать в течение всего августа, параллельно данному процессу, вероятно, будут таять и надежды рынка на скорое (в перспективе до конца этого года) заключение торговой сделки. Заметим, что несмотря на растущие страхи участников рынка, которые сейчас подавляют жадность и определяют сворачивание риск-аппетитов и уход в "качество", мы не исключаем того, что некое подобие сделки между США и Китаем все может быть заключено в ближайшие 6 месяцев.

На наш взгляд, обвинения китайской стороны в валютном манипулировании увеличивают пространство для вербальных порицаний КНР со стороны Трампа, а также могут быть своеобразной подготовкой к аналогичным действиям, но уже со стороны Вашингтона. Другими словами, можно предположить, что Китай назван валютным манипулятором с целью того, чтобы, во-первых, продолжить повышение уровня давления на ФРС в плоскости ускорения темпов смягчения монетарных условий, и, во-вторых, сформировать базис для собственных валютных интервенций, направленных на ослабление доллара. На данный момент такие обвинения в отношении Поднебесной рассматриваются нами как фактор возможного существенного роста волатильности валютных рынков в перспективе ближайшего года.

Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы ожидаем сохранения давления на рисковые активы, на нефть в том числе в течение ближайших дней. В отношении нефтяного рынка подавленность ценовой конъюнктуры сейчас хотя и определятся страхами инвесторов, но в месячной перспективе мы видим потенциал для возвращения к росту как на фундаментальном базисе, так и на геополитике.

В данных условиях мы не видим каких-либо существенных возможностей у рубля для реализации заметного укрепления. В свою очередь, российская валюта все ближе к сезонному ослаблению, которое может быть усилено еще одним понижением ставки ЦБ на заседании в сентябре. Исходя из последних данных по инфляции, мы видим, что темпы роста потребительских цен уже по итогам августа могут сдвинуться ниже середины прогнозного диапазона регулятора в 4,5% г/г. - до уровней 4,4% г/г.

Если конъюнктура инфляционных процессов сложится именно таким образом, то в сентябре инфляция может оказаться уже у нижней границы прогнозного диапазона в 4,2%, что станет существенным фактором в пользу сентябрьского снижения ставки на 25 б.п. до уровня 7%. Реализация такого шага Банка России даже с учетом текущих условий роста рыночной тревожности может стать для инвесторов сигналом к укреплению ожиданий снижения ставки ниже уровней 7% уже по итогам 2019 года. Вектор ожиданий на такую мягкость российской денежно-кредитной политики, на наш взгляд, усилит девальвационное давление на курс рубля.

В перспективе до конца текущей недели сохраняем наш прогноз и ожидаем движения курса рубля в диапазоне 64,8-66,2", - пишет в комментарии главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.