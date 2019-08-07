Высокая доходность рубля выгодно выделяет его на фоне прочих валют развитых и развивающихся стран - "Открытие Брокер"

"Рубль чувствовал себя комфортно, укрепляясь против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3820 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,41%, недельная снизилась до 7,47%, а месячная осталась на уровне 7,50%. После того как рынок успокоился по поводу нового пакета американских ограничений для РФ, всё вернулось на круги своя. Высокая доходность рубля выгодно выделяет его на фоне прочих валют развитых и развивающихся стран. К слову говоря, Резервный банк Индии снизил сегодня ключевую ставку сразу на 35 базисных пунктов до 5,40%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала уже ниже 1,66%. Возможно, что всё это объясняет весьма успешный аукцион ОФЗ. Минфин предложил инвесторам бумаги с постоянным купонным доходом выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил 20 млрд по номиналу при средневзвешенной доходности 7,13% и спросе 59,112 млрд рублей. По сути, текущие котировки нефти существенного влияния на рубль не имеют, поскольку бюджет исполняется с ценами на 25% ниже текущих", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.