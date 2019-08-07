Сделка по продаже IPSCO может быть закрыта до конца года, что позитивно для бумаг ТМК - БКС Глобал Маркетс

ТМК до конца года может закрыть сделку по продаже дочерней IPSCO компании Tenaris, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора Tenaris Паоло Рокки во время телеконференции по итогам 2К19. Скорее всего, сделка будет закрыта в конце 4К19. Во вторник ТМК подтвердила "Интерфаксу", что ожидает закрытия сделки "до конца года или ранее", отметив, что условия сделки меняться не будут. В марте ТМК объявила о подписании соглашения с Tenaris о продаже IPSCO за $1,21 млрд. В рамках сделки необходимо получить все соответствующие разрешения и согласования, включая одобрение от американского регулятора.

"Продажа IPSCO остается ключевым фактором ре-рейтинга бумаг ТМК и лежит в основе нашей рекомендации "покупать". На данный момент акции компании торгуются с мультипликатором 2020e P/E 3,9x – дисконт 43% к нашему итоговому 2020e P/E предполагает избыточную доходность на уровне 94%", - говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс..