(Исправлено: по просьбе ITI Capital акции Эталона заменены на ГДР)

ITI Capital открыл торговую идею по покупке ГДР Эталона, старший аналитик компании Анна Лакейчук прогнозирует рост +17% до конца сентября.

Причины роста:

1. Собрание акционеров Эталона утвердило дивиденды за 2018 г. в размере $0,19/ГДР, что предполагает доходность 9%. Дата закрытия реестра - 30 августа 2019 г.

2. Продажи по новым контрактам в 1П19 выросли на 41% г/г до 38,7 млрд руб., а денежные поступления - на 56% г/г до 42,8 млрд руб., что позитивно отразится на финансовых результатах компании за 1П19 (публикация ориентировочно 28 сентября).

3. Сделка по покупке 49% Лидер-Инвеста у АФК Системы предполагает привлекательные оценку актива. Общая стоимость Лидер-Инвеста не изменилась с февраля, когда Эталон приобрел 51% компании, при этом операционные показатели Лидер-Инвеста за 1П19 показывали более сильную динамику по сравнению с проектами Эталона.

4. Темпы роста продаж Эталона за 2К19 выше, чем у конкурентов.

"Консолидация 100% проекта ЗИЛ-Юг и успешная интеграция обеих компаний Эталон обеспечит значительный потенциал для развития группы в среднесрочной перспективе. Эталон обещал завершить интеграцию Лидер-Инвеста до конца 3К19, и успешное выполнение этой цели будет способствовать росту котировок компании, на наш взгляд", - отмечает Анна Лакейчук.