Поводом для улучшения настроений инвесторов стало смягчение риторики Д.Трампа в отношении Китая - УК "Райффайзен Капитал"

В среду, 7 августа, российский фондовый рынок незначительно укрепляется вслед за европейскими и американскими площадками: индекс Мосбиржи прибавляет 0,2%, в то время как РТС - даже 0,7% за счет укрепления курса рубля на 0,5%, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал".

Поводом для улучшения настроений инвесторов на западных рынках стало смягчение риторики Д.Трампа в отношении Китая, полагает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Несмотря на то, что на прошлой неделе он обещал ввести пошлины на весь китайский импорт, а в начале этой недели назвал КНР валютным манипулятором, уже вчера американский президент заявил, что по-прежнему намерен заключить торговую сделку с Китаем и готов принять китайскую делегацию для продолжения переговоров, о чем были договоренности ранее. Китайская сторона, в свою очередь, дала понять, что не намерена развязывать валютную войну и также готова продолжать переговоры, намеченные на сентябрь.

"Тем не менее, если финансовые рынки приободрились на фоне появившихся надежд на продолжение торгового диалога КНР и США, то сырьевые рынки не восприняли заявлений лидеров всерьез и показали смешанную динамику. Так, цены на базовые металлы вчера немного подросли, но стоимость нефти не поддержала их тренд и упала на 2,2% по Brent спот. Опубликованные данные API об уровне запасов нефти в США, отразившие очередное сокращение (-3,4 млн баррелей) сегодня удерживают котировки "черного золота" от падения, но, по мнению инвесторов, их недостаточно для роста. На российском рынке в лидерах роста сегодня акции горно-металлургических компаний (+0,9% по отраслевому индексу Мосбиржи), в то время как нефтегазовый сектор торгуется в нуле: рост акций Газпрома (+2%) нивелирует падение в остальных бумагах (Роснефть -0,6%, Татнефть -0,7%, Газпром нефть -0,4%) на фоне снзившихся цен на нефть", - заключает София Кирсанова.