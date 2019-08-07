Торговый спор США и Китая рискует перерасти в валютную войну - Julius Baer

Новый раунд американских тарифов на китайский импорт и ожидаемые ответные меры Пекина создают фундамент для полномасштабной торговой войны, говорится в комментарии Julius Baer. Для Соединенных Штатов она может стоить 0,5 п.п. роста ВВП в текущем году и оказывает сильное давление на ФРС в плане снижения процентных ставок. Для компенсации протекционистских мер Вашингтона Китай со своей стороны оказывается вынужденным прибегнуть к традиционному для любого экспортера секретному оружию в виде девальвации собственной валюты.

"Падение курса юаня ниже 7 за долл. США, на самом деле, является сильным сигналом, - полагает руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер. - Если такой уровень продержится какое-то время, это станет приравниваться к объявлению валютной войны. Для финансовых рынков это означает, что на каком-то этапе можно ожидать реакцию со стороны монетарных властей, направленную на поддержку экономики. Как следствие мы можем стать свидетелями нового ралли на рынках, которое может быть сопоставимо по масштабам или чуть слабее подъема в мае 2019 года. Сегодня инвесторы выглядят не столь позитивно настроенными, как в прошлом апреле. Проблема заключается в том, что для принятия мер потребуется какое-то время: следующим значительным событием в жизни мировых центральных банков станет конференция в Джексон-Хоул через две недели, тогда как торговые переговоры США и Китая возобновятся только в сентябре", - отмечает руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер.