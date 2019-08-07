Рынок акций РФ приходит в себя после переоценки новых санкций США - БКС

"Ситуация на российском и мировых фондовых рынках стабилизировалась после того, как США и Китай сделали примирительные заявления о желании заключить торговую сделку и не ввязываться слишком глубоко в валютную войну. Стало очевидным, что на прессинг со стороны Трампа Пекину есть чем ответить и кроме девальвации юаня. Это, например, возможность продажи американских казначейских облигаций, инвестиции в которые со стороны КНР составляют порядка 1,1 триллиона долларов. Это, возможно, сделает обе стороны переговоров более гибкими, хотя борьба за мировую гегемонию, конечно, будет продолжаться, но, вероятно, в более завуалированных и менее жестких формах.

Российские акции также приходят в себя от переоценки инвесторами новых санкций США, которые уже не кажутся такими страшными, как вначале. Ограничения я на покупку российских суверенных евробондов распространяются только на первичные размещения, то есть теоретически их можно купить на вторичном рынке, к тому же вторичных санкций со стороны американцев на приобретение бумаг европейскими фондами нет", - отмечает в комментарии старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.