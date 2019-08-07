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Главная / Мнения аналитиков / Торговое противостояние между США и Китаем в краткосрочной перспективе может сдерживать потенциальный натиск покупателей рублевого риска - ИК "Велес Капитал"
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07 августа 2019 года 12:04
Торговое противостояние между США и Китаем в краткосрочной перспективе может сдерживать потенциальный натиск покупателей рублевого риска - ИК "Велес Капитал"
Сегодня Минфин делает ставку на среднесрочный бенчмарк 26227 с погашением через 5 лет объемом 20 млрд руб., сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". В обращении находится 341 млрд руб. из запланированной эмиссии в размере 400 млрд руб. По итогам недели суверенная кривая не изменилась в стоимости относительно прошлых аукционов, поскольку инвесторы в большей степени смогли отыграть ценовое падение прошлой недели. Сверстники из сектора развивающихся стран демонстрировали в целом аналогичную ситуацию, однако в зависимости от кредитного качества конкретной страны динамика доходностей оказалось смешанной. "Дальнейшее движение кривой ОФЗ вниз сдерживается внешней волатильностью, которая остается повышенной и неопределенной, - отмечают эксперты ИК "Велес Капитал". - При этом инвесторы заложили сильные ожидания по смягчению ДКП ФРС, что частично нивелирует будущие риски более масштабной и самое главное продолжительной коррекции мировых финансовых площадок. Тем не менее, отсутствие точек соприкосновения между США и Китаем по торговым вопросам в краткосрочной перспективе может сдерживать потенциальный натиск покупателей рублевого риска". По мнению аналитиков ИК, размещение 5-летней серии 26227 выглядит обоснованным, что согласуется с их стратегией инвестирования в рамках среднесрочной дюрации. "Стоимость выпуска относительно длинных ОФЗ остается заниженной, поэтому в долгосрочной перспективе мы ожидаем опережающее снижение доходностей 26227. На краткосрочном горизонте сложная ситуация на глобальных рынках пока препятствует реализации данной тактической операции. В то же время, по нашим наблюдениям, массового выхода иностранных инвесторов не произошло, что также косвенно подтверждается результатами облигаций из суверенного сектора ЕМ", - прогнозируют специалисты ИК "Велес Капитал".
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07 августа 2019 года 18:23
В среду цены на нефть продолжили динамичное снижение, к началу американской торговой сессии фьючерсы потеряли больше 3 проц., отмечается в комментарии ИК QBF. Брент опустился ниже 57 долл. за баррель и упал на минимум с декабря прошлого года. "С технической точки зрения, фьючерсы на нефть... читать дальше
.07 августа 2019 года 17:48
Стоимость унции золота превысила максимумы с 2013 года, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Котировки вплотную подобрались к психологическому уровню $1500. "Триггером к росту цены стало обострение торгового конфликта Китая и США, а также массовое смягчение денежно-кредитной политики мировых ЦБ... читать дальше
.07 августа 2019 года 17:18
Цель роста цен на золото в 1532,40 доллара США за тройскую унцию будет достигнута на текущей неделе - ИК "ФИНАМ"
"Цены на золото в полной мере отыгрывают новости по снижению процентных ставок центральными банками, также спрос подстегивается со стороны резидентов Китая из-за ослаблении юаня. Моя цель роста - 1532,40 доллара США за тройскую унцию, весьма вероятно, будет исполнена уже на этой неделе. После... читать дальше
.07 августа 2019 года 16:49
"В перспективе до конца текущей недели сохраняем наш прогноз и ожидаем движения курса рубля в диапазоне 64,8-66,2 за доллар", - говорится в комментарии "БКС Премьер". "К середине недели курс рубля находится вблизи отметки 65,2. Рынкам, на наш взгляд, не удалось реализовать полноценный "отскок",... читать дальше
.07 августа 2019 года 16:32
Высокая доходность рубля выгодно выделяет его на фоне прочих валют развитых и развивающихся стран - "Открытие Брокер"
"Рубль чувствовал себя комфортно, укрепляясь против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3820 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,41%, недельная снизилась до 7,47%, а месячная осталась на уровне 7,50%. После того как рынок успокоился по поводу... читать дальше
.07 августа 2019 года 15:57
MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 августа, изменений в составе не ожидается
ндексный провайдер MSCI объявит итоги очередного квартального пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 августа 2019 года по московскому времени, говорится в сообщении индексного провайдера. Все изменения, если они будут, вступят в силу 28 августа. Каких-либо исключений или добавлений бумаг в... читать дальше
.07 августа 2019 года 15:40
Москва. 7 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне улучшения отношения глобальных инвесторов к рисковым активам, в том числе рублевым. читать дальше
.07 августа 2019 года 15:37
"Итоги оферты миноритариям GTH – VEON получил 98%. Оферта должна способствовать упрощению холдинговой структуры VEON и получения денежных средств от "дочек". Событие позитивно для инвестиционного кейса VEON, однако мы не сомневались в успехе оферты, после того как VEON получил одобрения... читать дальше
.07 августа 2019 года 15:21
Citi больше не видит негативных катализаторов для акций Polymetal за счет улучшения перспектив рынка золота
iti больше не видит негативных катализаторов для котировок акций Polymetal (MOEX: POLY), говорится в обзоре инвестбанка. Как пишут аналитики Citi Барри Эрлих и Рахул Кедиа, перспективы рынка золота улучшились, поэтому на данный момент появление негативных катализаторов для акций Polumetal... читать дальше
.07 августа 2019 года 15:08
Сделка по продаже IPSCO может быть закрыта до конца года, что позитивно для бумаг ТМК - БКС Глобал Маркетс
ТМК до конца года может закрыть сделку по продаже дочерней IPSCO компании Tenaris, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора Tenaris Паоло Рокки во время телеконференции по итогам 2К19. Скорее всего, сделка будет закрыта в конце 4К19. Во вторник ТМК подтвердила "Интерфаксу", что... читать дальше
.07 августа 2019 года 14:51
X5 Retail планирует опубликовать аудированные финансовые результаты за 2К19 и 1П19 в четверг, 15 августа, сообщается в обзоре Газпрома. "X5 Retail по-прежнему демонстрирует отличную операционную динамику – во втором квартале темпы роста сопоставимых (LfL) продаж остались на уровне 5,0%, -... читать дальше
.07 августа 2019 года 14:35
(Исправлено: по просьбе ITI Capital акции Эталона заменены на ГДР) ITI Capital открыл торговую идею по покупке ГДР Эталона, старший аналитик компании Анна Лакейчук прогнозирует рост +17% до конца сентября. Причины роста: 1. Собрание акционеров Эталона утвердило дивиденды за 2018 г. в... читать дальше
.07 августа 2019 года 14:30
Усиление геополитических рисков в начале августа вряд ли окажет сдерживающий эффект на решение ЦБ по ставке - Газпромбанк
Инфляция по итогам 7М19 составила всего 2,7%, в июле наблюдалось падение цен в продовольственном сегменте на 0,3%, сообщается в обзоре Газпромбанка. В этом году сбор урожая начался раньше обычного, в связи с чем цены на продовольствие реагируют более масштабным снижением. Единственным фактором... читать дальше
.07 августа 2019 года 14:14
Поводом для улучшения настроений инвесторов стало смягчение риторики Д.Трампа в отношении Китая - УК "Райффайзен Капитал"
В среду, 7 августа, российский фондовый рынок незначительно укрепляется вслед за европейскими и американскими площадками: индекс Мосбиржи прибавляет 0,2%, в то время как РТС - даже 0,7% за счет укрепления курса рубля на 0,5%, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". Поводом для... читать дальше
.07 августа 2019 года 13:45
ITI Capital открыл торговую идею по покупке обыкновенных акций Эталона, старший аналитик компании Анна Лакейчук прогнозирует рост +17% до конца сентября. Причины роста: 1. Собрание акционеров Эталона утвердило дивиденды за 2018 г. в размере $0,19/ГДР, что предполагает доходность 9%. Дата... читать дальше
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