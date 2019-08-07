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07 августа 2019 года 11:48

Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью и на фоне укрепления рубля

Москва. 7 августа. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду развернулся вниз на фоне просевшей фондовой Азии и слабой нефти, индекс МосБиржи просел из-за укрепления рубля, при этом лидерами подъема выступают бумаги "Полюса", вернувшиеся к росту после локальной коррекции накануне.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2679,6 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1297,74 пункта (+0,3%); цены основных рублевых "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар подешевел до 65,05 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,5% "префы").

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

В США индексы во вторник выросли после падения 6 дней подряд на фоне нового витка напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Инвесторов, в частности, воодушевили действия Народного банка Китая по стабилизации курса юаня.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу во вторник заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить торговое соглашение, и Вашингтон готовится к приезду китайской делегации в сентябре. "Правда в том, что мы хотели бы договориться", - сказал он, добавив, что ситуация с пошлинами в отношении Китая может измениться.

Между тем, в среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite просели на 0,3%) на фоне укрепления иены к доллару, что негативно сказывается на доходах японских экспортеров.

Тем не менее, после негативного старта Европа перешла к росту (FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,3-1%), также вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Нефть приостановила снижение, вызванное ожиданиями уменьшения мирового спроса на топливо на фоне неопределенности глобального экономического прогноза. Цена Brent находится на $0,45 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 6 августа. При этом Brent вошла в "медвежий" рынок, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,07 за баррель (+0,2% и -1,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $53,72 за баррель (+0,2% и -1,1% во вторник).

Как ожидается, запасы нефти в США снизятся по итогам восьмой недели подряд на фоне увеличения загруженности НПЗ. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду вечером. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3,4 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США во вторник опубликовало краткосрочный прогноз, в котором понизило оценку стоимости нефти Brent. Так, во второй половине 2019 года цена ожидается на уровне $64 за баррель, а в 2020 году - $65 за баррель. Ранее ожидалось, что в 2019-2020 годах Brent будет стоить $67 за баррель.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС. Опасения в отношении "торговых войн" отчасти смягчились после высказывания советника президента США Кадлоу о возможности возобновления торговых переговоров с Китаем в сентябре. Вместе с тем, цена нефти Brent находится ниже отметки $59 за баррель, что может негативно повлиять на спрос в нефтегазовом секторе фондового рынка. На валютном рынке возможна консолидация доллара в диапазоне 65-65,5 руб./$1.

По мнению аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи не смог отыграть рубеж 2700 пунктов, поэтому говорить о возобновлении восходящего тренда нельзя. Внешний фон в среду вновь негативен из-за упавшей нефти. В течение дня может быть предпринята еще одна попытка роста, но она быстро захлебнется в отсутствие поддержки извне. Хуже рынка будет выглядеть нефтянка во главе с "Роснефтью".

Мировой пессимизм немного ослаб, после того как Народный банк Китая пообещал провести валютные интервенции для стабилизации курса иены. Тем самым власти Поднебесной сделали вид, что предыдущая девальвация их валюты была вызвана рыночными факторами, и показали, что не хотят обострять отношения с США. Впрочем, юань в среду вновь слабеет.

Что касается нефти, то на рынке пока нет никаких причин для обвала. Просто опять из-за океана идет мощная спекулятивная игра с целью просадки котировок. Если нефтяные "медведи" вновь проявят агрессивность и смогут увести котировки в район $58 за баррель, то там могут в массовом порядке начать срабатывать "стопы" и нефть резко опустится еще доллара на полтора, считает Антонов.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что настроения на глобальных рынках несколько улучшились, но риски возобновления коррекции сохраняются. Накануне американские и китайские власти сделали ряд комментариев, которые способствовали частичному нивелированию негатива. Во-первых, Белый дом подтвердил желание продолжить переговоры с Китаем и "заключить хорошую сделку", а также заявил о том, что ситуация с новыми тарифами может измениться. Советник президента США Дональда Трампа Кадлоу добавил, что администрация президента все еще планирует новый раунд переговоров с китайскими коллегами в сентябре. В свою очередь, Народный банк Китая во вторник попытался заверить инвесторов в том, что национальная валюта "не будет значительно ослабевать".

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил накануне, что "ФРС уже много сделала для поддержания роста экономики, и процентные ставки сейчас находятся в нужном диапазоне", регулятор "не может менять денежно-кредитную политику в ответ на каждую новую угрозу", и, что "прежде чем принимать решение о новом снижении ставки, необходимо оценить развитие ситуации в экономике США". На данный момент фьючерсы на ставку отражают 100%-ную вероятность ее снижения на сентябрьском заседании, из них 32% - за снижение ставки сразу на 50 пунктов. Ухудшение экономической статистики в Штатах пока проходит достаточно плавно, и явных оснований для снижения ставки на величину более чем 25 пунктов пока не видно (комментарии Булларда скорее подтверждают эту идею).

Утром в среду аппетит к риску на глобальных рынках можно оценить как смешанный, а снижение нефтяных котировок может затруднить продолжение фазы восстановления российского рынка акций. Диапазон 2650-2700 пунктов по индексу МосБиржи пока сохраняет актуальность, и в базовом сценарии в среду ожидается консолидация индекса ближе к середине диапазона, считает Поддубский.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, действия НБК по стабилизации валютного рынка немного успокоили инвесторов, однако расслабляться не стоит. В сентябре США планируют принять представителей Пекина. Однако, по словам Кадлоу, Китай должен пойти на уступки, ибо у США есть преимущество в переговорах благодаря очень сильной экономике. В противовес воинственным речам Кадлоу выступил президент ФРБ Сент-Луиса Баллард, который сообщил, что в его планах еще одно снижение ставки ФРС до конца текущего года.

Настроения в Азии уже не были столь акцентированно позитивными. Народный банк Китая установил ориентировочный курс юаня ниже значения предыдущего дня, чем вновь расстроил оптимистов. Впрочем, китайский рынок демонстрировал незначительную волатильность.

Внешний фон можно назвать нейтральным, однако нефть зашла в "медвежью" фазу рынка, что предполагает высокую вероятность снижения еще на 10-15%. Торговая война США и КНР пока далека от какого-либо перемирия или переговорного процесса, поскольку Пекин не станет капитулировать под давлением Вашингтона. Соответственно рынки еще могут показать небольшой рост, но риски возобновления снижения очень высокие. На торгах в среду индекс МосБиржи может попробовать вернуться к отметке 2700 пунктов, но сил для закрепления выше нее нет, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-0,8%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-0,8%).

Подорожали бумаги "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+7,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,424 млрд рублей (из них 2,793 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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