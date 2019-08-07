Brent рискует выйти за пределы нижней границы диапазона 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Ситуация на рынке нефти продолжает развиваться по прогнозируемому нами сценарию: нисходящее движение, коридор 58-60 долл./барр. по Brent. Спекулянты выходят из нефти на фоне эскалации «торговой войны» и мрачных перспектив мирового спроса на нефть. Статданные от API вышли маловыразительными, показав снижение запасов сырой нефти на 3,4 млн барр., бензинов – на 1,1 млн барр., дистиллятов – на 1,2 млн барр. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США. Тем не менее, сюрпризов мы не ждем. Нефть смотрится слабо, рискуя выйти за пределы нижней границы указанного диапазона в случае дальнейшего ухудшения конъюнктуры", - отмечает в комментарии аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.