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07 августа 2019 года 10:02

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 7 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала после обвала в конце прошлой-начале этой недели, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли во вторник, отыграв часть падения в предыдущие дни, обусловленного новым витком напряженности в торговых отношениях США и Китая. Standard & Poor's 500 закончил период снижения, длившийся шесть дней подряд, благодаря подъему котировок акций технологических и телекоммуникационных компаний. Инвесторов, в частности, воодушевили действия Народного банка Китая по стабилизации курса юаня. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу во вторник заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить торговое соглашение, и Вашингтон готовится к приезду китайской делегации в сентябре. "Правда в том, что мы хотели бы договориться", - сказал он, добавив, что ситуация с пошлинами в отношении Китая может измениться.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду движутся без единой динамики. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился всего на 0,1%. Индекс Nikkei 225 потерял по итогам дня 0,35%. Давление на рынок оказывает укрепление курса иены к доллару США, что негативно сказывается на доходах японских экспортеров. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск увеличился на 0,22%. Между тем гонконгский Hang Seng к этому времени потерял 0,11%, при этом его падение длится уже шестые торги подряд. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:14 мск уменьшилось на 0,38%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:16 мск поднялся на 0,64%.

В свою очередь цены на нефть в среду утром продолжают снижение на ожиданиях уменьшения мирового спроса на топливо на фоне неопределенности глобального экономического прогноза. После падения на 1,5% по итогам предыдущих торгов Brent вошла в "медвежий" рынок, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,25% - до $58,79 за баррель. Во вторник их цена опустилась на 1,45%, составив на закрытие $58,94 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 0,22% - до $53,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 1,06% и завершила день на отметке $53,63 за баррель.

Как ожидается, запасы нефти в США снизятся по итогам восьмой недели подряд на фоне увеличения загруженности НПЗ. Официальные данные Минэнерго опубликует в среду вечером. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,342 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,848 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 августа вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 619,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,94%), "Магнит-003Р-02" (+0,74%) и "Транснефть-001P-08" (+0,68%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-07" (-2,1%), "Магнит-003Р-01" (-1,7%) и "Роснефть-04" (-1,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ЕвразХолдинг Финанс" завершило серии 002P-01R объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летний выпуск прошел 25 июля. В процессе маркетинга объем размещения был увеличен с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,95% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

ООО "РЕСО-Лизинг" завершило размещение облигаций серии БО-П-06 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 30 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 6 августа. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") завершило размещение 7-летних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел с 24 по 26 июля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил пять выпусков инвестиционных облигаций на сумму около 4,3 млрд рублей, а именно: 54,08% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GAZP_ASN_PRT-36m-001Р-107R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 811,3 млн рублей, 52,04% выпуска ИОС-SX5E-T_W-12m-001Р-111R номинальным объемом 2,5 млрд рублей на 1,301 млрд рублей, 67,16% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-112R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму 1,679 млрд рублей, 34,01% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-ZPIF-D1-12y-001Р-119R номинальным объемом 400 млн рублей на сумму 136 млн рублей и 33,84% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-48m-001Р-118R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 338 млн рублей. Срок обращения выпуска ИОС-GAZP_ASN_PRT-36m-001Р-107R - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Срок обращения выпуска ИОС-SX5E-T_W-12m-001Р-111R - 1 год. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Срок обращения выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-112R - 5 лет. Ставка 1-го купона будет раскрыта позднее. Срок обращения выпуска ИОС-ZPIF-D1-12y-001Р-119R - 13 лет. По выпуску предусмотрено два купонных периода 1-й купонный период: с 6 августа 2019 по 4 октября 2027, 2-й купонный период: с 4 октября 2027 по 15 марта 2032 года. Савка 1-го купона приравнена к ставке 2-го купона и равна 0,016% годовых. Срок обращения выпуска ИОС_PRT_OG_BSK-48m-001Р-118R - 4 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 1,1859% годовых. Кроме того, по всем выпускам предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода.

ООО "АПРИ "Флай Плэнинг" (Челябинск) завершило размещение облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей. Размещение 3-летнего выпуска началось 10 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Заем размещен в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 5 млрд рублей, которую. В рамках десятилетней программы облигации смогут размещаться сроком до трех лет.

ПАО "Группа компаний "Самолет" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П05 объемом 300 млн рублей на уровне 10,5% годовых. Сбор заявок прошел 6 августа. Техническое размещение 10-летних облигаций запланировано на 15 августа. Бонды размещаются в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

ООО "Каскад" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей на уровне 16% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 6 августа. Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 13 августа. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 1 млрд. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 8-9-го купонов биржевых облигаций серии БО-42 в размере 9,5% годовых. "ТрансФин-М" разместил бонды БО-42 объемом 1 млрд рублей в феврале 2016 года. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9% годовых. По бондам 23 августа предстоит оферта.

ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) рассчитывает продлить срок обращения 5-летних облигаций серии БО-01 своей SPV - ООО "ОВК Финанс" (ОВКФ) - на 15 млрд рублей с 10 сентября 2019 года до 3 сентября 2024 года с погашением четверти выпуска 30 сентября 2019 года. Изменения в условия размещения бумаг рассматривались на заседании совета директоров 2 августа и были одобрены. Количество купонных периодов бумаг планируется увеличить до 30, продолжительность по 11-30-му - установить на уровне 91 дня (по 1-10-му оставить прежней - 182 дня), процентную ставку по 11-30 периодам - установить в размере 9,55% годовых (19,16 руб. на бумагу за 11-й период и 17,86 руб. - на последующие). Владельцы облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга и до истечения 30 дней с момента раскрытия информации о возникновении такого права (если бумаги после их делистинга не допускаются биржей к торгам в 30-дневный срок - до соответствующего раскрытия или даты погашения). Пятилетние облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей (15 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая) ОВКФ разместил в 2014 году. Они должны быть погашены 10 сентября 2019 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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