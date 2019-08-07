Не исключаем негативного старта торгов акциями - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, умеренно негативно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы после коррекции накануне вновь готовы тестировать уровни поддержки, цены на защитные активы демонстрируют рост, опасения инвесторов относительно стабильности экономического роста приводит к снижению цен на энергоносители и промышленные металлы. В целом мы не исключаем негативного старта торгов и повторного тестирования уровней поддержки на 2670 пунктах по индексу МосБиржи и 1280 пунктах по индексу РТС", - указывает в обзоре риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.