07 августа 2019 года 09:45
Утренние прогнозы: негативный старт торгов
В среду аналитики предполагают негативное начало фондовых торгов в России.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС. Опасения в отношении "торговых войн" отчасти смягчились после высказывания советника президента США Л. Кудлоу о возможности возобновления торговых переговоров с Китаем в сентябре. Вместе с тем цена нефти Brent находится ниже отметки $59 за баррель, что может негативно повлиять на спрос в нефтегазовом секторе фондового рынка".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В среду с утра внешний фон негативен: на треть процента снижаются американские фьючерсы, но самое главное - после нашего закрытия сильно рухнула нефть, уйдя к полуночи к отметке около 58,5 доллара за баррель. Поэтому ждем негативного открытия российского рынка акций, а вот потом может быть принята еще одна попытка роста. Но она быстро "захлебнется" в отсутствие поддержки извне".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, умеренно негативно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы после коррекции накануне вновь готовы тестировать уровни поддержки, цены на защитные активы демонстрируют рост, опасения инвесторов относительно стабильности экономического роста приводит к снижению цен на энергоносители и промышленные металлы. В целом мы не исключаем негативного старта торгов и повторного тестирования уровней поддержки на 2670 пунктах по индексу МосБиржи и 1280 пунктах по индексу РТС".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "На сегодняшнее утро аппетит к риску на глобальных рынках мы оцениваем как смешанный, а снижение нефтяных котировок может затруднить продолжение фазы восстановления. Диапазон 2650-2700 пунктов по индексу МосБиржи пока сохраняет актуальность, и в среду в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса ближе к середине диапазона".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением около 0,3%, вблизи отметки 2675 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет некоторое ухудшение внешнего фона. После умеренно негативного открытия он может перейти в состояние консолидации. Явные стимулы для сильного направленного движения локального рынка акций пока отсутствуют".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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07 августа 2019 года 18:23
В среду цены на нефть продолжили динамичное снижение, к началу американской торговой сессии фьючерсы потеряли больше 3 проц., отмечается в комментарии ИК QBF. Брент опустился ниже 57 долл. за баррель и упал на минимум с декабря прошлого года.
"С технической точки зрения, фьючерсы на нефть... читать дальше
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07 августа 2019 года 17:48
Стоимость унции золота превысила максимумы с 2013 года, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Котировки вплотную подобрались к психологическому уровню $1500. "Триггером к росту цены стало обострение торгового конфликта Китая и США, а также массовое смягчение денежно-кредитной политики мировых ЦБ... читать дальше
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07 августа 2019 года 17:18
"Цены на золото в полной мере отыгрывают новости по снижению процентных ставок центральными банками, также спрос подстегивается со стороны резидентов Китая из-за ослаблении юаня. Моя цель роста - 1532,40 доллара США за тройскую унцию, весьма вероятно, будет исполнена уже на этой неделе. После... читать дальше
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07 августа 2019 года 16:49
"В перспективе до конца текущей недели сохраняем наш прогноз и ожидаем движения курса рубля в диапазоне 64,8-66,2 за доллар", - говорится в комментарии "БКС Премьер".
"К середине недели курс рубля находится вблизи отметки 65,2. Рынкам, на наш взгляд, не удалось реализовать полноценный "отскок",... читать дальше
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07 августа 2019 года 16:32
"Рубль чувствовал себя комфортно, укрепляясь против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3820 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,41%, недельная снизилась до 7,47%, а месячная осталась на уровне 7,50%. После того как рынок успокоился по поводу... читать дальше
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07 августа 2019 года 15:57
ндексный провайдер MSCI объявит итоги очередного квартального пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 августа 2019 года по московскому времени, говорится в сообщении индексного провайдера.
Все изменения, если они будут, вступят в силу 28 августа.
Каких-либо исключений или добавлений бумаг в... читать дальше
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07 августа 2019 года 15:40
Москва. 7 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне улучшения отношения глобальных инвесторов к рисковым активам, в том числе рублевым. читать дальше
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07 августа 2019 года 15:37
"Итоги оферты миноритариям GTH – VEON получил 98%. Оферта должна способствовать упрощению холдинговой структуры VEON и получения денежных средств от "дочек". Событие позитивно для инвестиционного кейса VEON, однако мы не сомневались в успехе оферты, после того как VEON получил одобрения... читать дальше
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07 августа 2019 года 15:21
iti больше не видит негативных катализаторов для котировок акций Polymetal (MOEX: POLY), говорится в обзоре инвестбанка.
Как пишут аналитики Citi Барри Эрлих и Рахул Кедиа, перспективы рынка золота улучшились, поэтому на данный момент появление негативных катализаторов для акций Polumetal... читать дальше
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07 августа 2019 года 15:08
ТМК до конца года может закрыть сделку по продаже дочерней IPSCO компании Tenaris, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора Tenaris Паоло Рокки во время телеконференции по итогам 2К19. Скорее всего, сделка будет закрыта в конце 4К19. Во вторник ТМК подтвердила "Интерфаксу", что... читать дальше
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07 августа 2019 года 14:51
X5 Retail планирует опубликовать аудированные финансовые результаты за 2К19 и 1П19 в четверг, 15 августа, сообщается в обзоре Газпрома.
"X5 Retail по-прежнему демонстрирует отличную операционную динамику – во втором квартале темпы роста сопоставимых (LfL) продаж остались на уровне 5,0%, -... читать дальше
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07 августа 2019 года 14:35
(Исправлено: по просьбе ITI Capital акции Эталона заменены на ГДР)
ITI Capital открыл торговую идею по покупке ГДР Эталона, старший аналитик компании Анна Лакейчук прогнозирует рост +17% до конца сентября.
Причины роста:
1. Собрание акционеров Эталона утвердило дивиденды за 2018 г. в... читать дальше
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07 августа 2019 года 14:30
Инфляция по итогам 7М19 составила всего 2,7%, в июле наблюдалось падение цен в продовольственном сегменте на 0,3%, сообщается в обзоре Газпромбанка. В этом году сбор урожая начался раньше обычного, в связи с чем цены на продовольствие реагируют более масштабным снижением. Единственным фактором... читать дальше
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07 августа 2019 года 14:14
В среду, 7 августа, российский фондовый рынок незначительно укрепляется вслед за европейскими и американскими площадками: индекс Мосбиржи прибавляет 0,2%, в то время как РТС - даже 0,7% за счет укрепления курса рубля на 0,5%, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал".
Поводом для... читать дальше
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07 августа 2019 года 13:45
ITI Capital открыл торговую идею по покупке обыкновенных акций Эталона, старший аналитик компании Анна Лакейчук прогнозирует рост +17% до конца сентября.
Причины роста:
1. Собрание акционеров Эталона утвердило дивиденды за 2018 г. в размере $0,19/ГДР, что предполагает доходность 9%. Дата... читать дальше
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