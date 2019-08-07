Утренние прогнозы: негативный старт торгов

В среду аналитики предполагают негативное начало фондовых торгов в России.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС. Опасения в отношении "торговых войн" отчасти смягчились после высказывания советника президента США Л. Кудлоу о возможности возобновления торговых переговоров с Китаем в сентябре. Вместе с тем цена нефти Brent находится ниже отметки $59 за баррель, что может негативно повлиять на спрос в нефтегазовом секторе фондового рынка".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В среду с утра внешний фон негативен: на треть процента снижаются американские фьючерсы, но самое главное - после нашего закрытия сильно рухнула нефть, уйдя к полуночи к отметке около 58,5 доллара за баррель. Поэтому ждем негативного открытия российского рынка акций, а вот потом может быть принята еще одна попытка роста. Но она быстро "захлебнется" в отсутствие поддержки извне".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, умеренно негативно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы после коррекции накануне вновь готовы тестировать уровни поддержки, цены на защитные активы демонстрируют рост, опасения инвесторов относительно стабильности экономического роста приводит к снижению цен на энергоносители и промышленные металлы. В целом мы не исключаем негативного старта торгов и повторного тестирования уровней поддержки на 2670 пунктах по индексу МосБиржи и 1280 пунктах по индексу РТС".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "На сегодняшнее утро аппетит к риску на глобальных рынках мы оцениваем как смешанный, а снижение нефтяных котировок может затруднить продолжение фазы восстановления. Диапазон 2650-2700 пунктов по индексу МосБиржи пока сохраняет актуальность, и в среду в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса ближе к середине диапазона".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением около 0,3%, вблизи отметки 2675 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет некоторое ухудшение внешнего фона. После умеренно негативного открытия он может перейти в состояние консолидации. Явные стимулы для сильного направленного движения локального рынка акций пока отсутствуют".