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07 августа 2019 года 09:35

Brent вошла в "медвежий" рынок

Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижение.

Американские фондовые индексы выросли во вторник, отыграв часть падения в предыдущие дни, обусловленного новым витком напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Standard & Poor's 500 закончил период снижения, длившийся шесть дней подряд, благодаря подъему котировок акций технологических и телекоммуникационных компаний, сообщает MarketWatch. В том числе выросла стоимость Apple (+1,9%), Micron Technology (+1,6%), Nike (+3%) и других компаний со значительным присутствием на китайском рынке.

Инвесторов, в частности, воодушевили действия Народного банка Китая по стабилизации курса юаня.

"Этот шаг со стороны Китая, возможно, принес инвесторам небольшую передышку после нескольких дней продаж, но еще неизвестно, являются ли сегодняшние действия краткосрочным символом или просто небольшой коррекцией", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу во вторник заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить торговое соглашение, и Вашингтон готовится к приезду китайской делегации в сентябре. "Правда в том, что мы хотели бы договориться", - сказал он, добавив, что ситуация с пошлинами в отношении Китая может измениться.

Количество открытых вакансий в США в июне сократилось до 7,35 млн по сравнению с 7,38 млн месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства труда. Тем не менее, показатель превышает отметку в 7 млн уже по итогам 15 месяцев подряд.

Вторая по величине платежная система в мире Mastercard сообщила о покупке датской технологической компании Nets A/S за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд). Котировки акций американской компании выросли на 3,1%.

Капитализация Regeneron Pharmaceuticals Inc. повысилась на 0,2% благодаря сильной финансовой отчетности фармацевтической компании за прошедший квартал.

В число лидеров роста среди компаний из Dow Jones помимо Nike вошли также Walt Disney (+2,6%), United Technologies Corp. (+2,4%) и Cisco Systems (+2,4%).

В то же время цена бумаг SeaWorld Entertainment опустилась на 1,4%, хотя оператор тематических парков получил во втором квартале прибыль выше ожиданий аналитиков. Однако выручка не дотянула до прогнозов.

Рыночная стоимость Marriott International снизилась на 1,4%. Сеть отелей сократила чистую прибыль в апреле-июне на 65%, скорректированный показатель совпал со средним прогнозом.

New Media Investment Group Inc., владеющая издательством GateHouse Media, достигла соглашения о приобретении конкурирующей Gannett Co. за $1,4 млрд. Акции Gannett подешевели на 7,6%.

Цена бумаг Dean Foods Co. рухнула на 36,5%, что стало максимальным снижением в истории компании. Крупнейший в США производитель молока и молочной продукции получил в прошедшем квартале убыток и выручку хуже, чем ожидалось.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 311,78 пункта (1,21%) - до 26029,52 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос за день на 37,03 пункта (1,3%), достигнув 2881,77 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 107,23 пункта (1,39%) - до 7833,27 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду движутся без единой динамики.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%.

Индекс Nikkei 225 снизился к 8:46 мск на 0,21%, в то время как другой японский индикатор Topix поднялся на 0,18%.

Давление на рынок оказывает укрепление курса иены к доллару США, что негативно сказывается на доходах японских экспортеров.

В частности, дешевеют бумаги автопроизводителей Nissan Motor и Honda Motor - соответственно на 0,8% и 1%, а также машиностроительных компаний SMC и Komatsu - на 1,2% и 0,3%.

Цена акций Kirin Holdings Ltd. упала на 4,7%. Днем ранее компания сообщила о том, что достигла соглашения о покупке 30,3% акций FANCL, занимающейся производством косметики, витаминов и БАДов, за 129,3 млрд иен ($1,21 млрд).

Стоимость производителя бытовой электроники Sony в ходе торгов поднялась на 1,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск увеличился на 0,22%.

Между тем гонконгский Hang Seng к этому времени потерял 0,11%, при этом его падение длится уже шестые торги подряд.

Лидером снижения выступают котировки акций Ping An Insurance Group (-0,9%), нефтепроизводителя CNOOC (-1,5%), а также оператора мобильной связи China Mobile (-1,2%).

В то же время бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге дорожают на 1%, страховой компании AIA Group - на 1,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:14 мск уменьшилось на 0,38%.

В том числе рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снижается на 0,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:16 мск поднялся на 0,64%.

Лидерами роста являются крупнейшая золотодобывающая компания страны Newcrest Mining (+3,9%) и финансовая группа Suncorp (+5%).

При этом цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 1% и на 2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижение на ожиданиях уменьшения мирового спроса на топливо на фоне неопределенности глобального экономического прогноза, сообщает Dow Jones.

После падения на 1,5% по итогам предыдущих торгов Brent вошла в "медвежий" рынок, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%.

"Опасения относительно спроса и обострения торгового конфликта по-прежнему держат нефтяной рынок мертвой хваткой", - отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

"Трейдеры сейчас закладывают в цены наихудшие сценарии, так как перспективы полномасштабной мировой торговой войны становятся все более вероятными, - полагают эксперты VM Markets. - Тем не менее, цены на нефть по-прежнему поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке и замедлением поставок в США".

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск подешевели на $0,08 (на 0,14%) - до $58,86 за баррель. Во вторник их цена опустилась на $0,87 (на 1,45%), составив на закрытие $58,94 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,05 (на 0,09%) - до $53,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $1,06 (на 1,06%) и завершила день на отметке $53,63 за баррель.

Как ожидается, запасы нефти в США снизятся по итогам восьмой недели подряд на фоне увеличения загруженности НПЗ. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду вечером. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3,4 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго во вторник опубликовало краткосрочный прогноз, в котором понизило оценку стоимости нефти Brent. Так, во второй половине 2019 года цена ожидается на уровне $64 за баррель, а в 2020 году - $65 за баррель. Ранее ожидалось, что в 2019-2020 годах Brent будет стоить $67 за баррель.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду снизилась на 2,1% - до 421,5 юаня за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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