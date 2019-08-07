Нефть "зовет" к продажам российских акций - Алор Брокер

"Российский рынок акций благодаря позитивному внешнему фону во вторник сумел прибавить 1,3% по индексу МосБиржи, тем самым закрыв просадку понедельника. Но важная отметка 2700 пунктов осталась выше, и говорить о возобновлении восходящего тренда нельзя. В среду с утра внешний фон негативен: на треть процента снижаются американские фьючерсы, но самое главное - после нашего закрытия сильно рухнула нефть, уйдя к полуночи к отметке около 58,5 доллара за баррель. Поэтому ждем негативного открытия российского рынка акций, а вот потом может быть принята еще одна попытка роста. Но она быстро "захлебнется" в отсутствие поддержки извне", - говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексей Антонова.