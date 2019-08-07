Наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС. Опасения в отношении "торговых войн" отчасти смягчились после высказывания советника президента США Л. Кудлоу о возможности возобновления торговых переговоров с Китаем в сентябре. Вместе с тем цена нефти Brent находится ниже отметки $59 за баррель, что может негативно повлиять на спрос в нефтегазовом секторе фондового рынка. На валютном рынке возможна консолидация в диапазоне 65-65,5 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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