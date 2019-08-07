Диапазон 2650-2700 пунктов по индексу МосБиржи пока сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок во вторник продемонстрировал коррекционное восстановление на 1,3% по индексу МосБиржи. На сегодняшнее утро аппетит к риску на глобальных рынках мы оцениваем как смешанный, а снижение нефтяных котировок может затруднить продолжение фазы восстановления. Диапазон 2650-2700 пунктов по индексу МосБиржи пока сохраняет актуальность, и в среду в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса ближе к середине диапазона", - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.