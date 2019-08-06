Рынок акций РФ утром поднялся выше 2670п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидирует Уралкалий

Москва. 6 августа. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх после трехдневного падения из-за бегства от риска под давлением эскалации торговой войны США-КНР, отскоку способствуют попытки консолидации на внешних площадках; индекс МосБиржи превысил 2670 пунктов, при этом лидируют бумаги "Уралкалия" на новостях об оферте с премией к рынку.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2670,42 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1289,54 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар просел до 65,23 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,2%, до 739,6 рубля; +1% "префы", до 667,7 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%, до 6912,5 рубля), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%).

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 5 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 40,11 рубля на все виды акций, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 27 сентября.

"Полюс" в I полугодии увеличил долларовую EBITDA на 29%, до $1,1 млрд, что оказалось чуть лучше прогноза. Скорректированная EBITDA "Полюса" в рублевом выражении выросла на 40%, до 70,67 млрд рублей.

Просели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,1%).

В США в понедельник индексы упали на 2,9-3,5% - максимальными темпами с начала года - на опасениях ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп в выходные заявил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в отсутствие прогресса на торговых переговорах.

В понедельник ЦБ Китая установил справочный курс юаня на уровне около 6,9 юаня за $1 впервые с начала года, а на торгах в Гонконге китайская валюта пересекла рубеж 7 юаней за $1 впервые за 11 лет. Экономисты увидели в ослаблении юаня попытку ЦБ частично компенсировать негативные эффекты американских пошлин.

Трамп выступил с критикой действий китайского ЦБ, обвинив его в валютных манипуляциях, еще больше усилив опасения рынка. "Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в Twitter.

В свою очередь, председатель Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) И Ган заявил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям китайской экономики и балансу спроса и предложения на рынке, говорится в его заявлении на сайте ЦБ.

Между тем, во вторник в Азии снижение индексов замедлилось (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 1,6%), консолидируется Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,2-0,5%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Делает также попытки коррекции нефть после обвала накануне, вызванного опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 5 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,05 за баррель (+0,4% и -3,4% накануне), сентябрьская цена WTI - $55,04 за баррель (+0,6% и -1,7% в понедельник).

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что новый виток торгового конфликта между США и Китаем оказывает давление на рисковые активы и резко снижает шансы на заключение сделки между странами до конца текущего года.

В понедельник ЦБ Китая позволил юаню опуститься ниже психологически важной отметки в 7 юаней за $1, что молниеносно было воспринято правительством США как повод для объявления Поднебесной валютным манипулятором. Вдобавок к этому в СМИ появились спекуляции на тему ответных мер КНР на введение новых тарифов, среди которых весьма вероятна отмена закупок американской сельскохозяйственной продукции.

На действия американских и китайских властей участники фондовых рынков отреагировали масштабными продажами. Повышенный спрос наблюдался на защитные активы - цены на золото обновили многолетние максимумы, а 10-летние Treasuries опустились к минимумам с октября 2016 года. В тоже время говорить о начале полномасштабной коррекции, сопоставимой с 4-м кварталом прошлого года, пока преждевременно - не исключено, что словесные интервенции способны несколько улучшить настроения на рынках к концу текущей недели.

Во вторник настроения на рынках остаются умеренно негативными. Поддержку рынкам может оказать тот факт, что ФРС США в ответ на обострение торговых войн все же продолжит снижать ключевую ставку. Так, фьючерсы на ставку демонстрируют вероятность ее снижения на заседании в сентябре уже в 100% (на прошедшей неделе вероятность составляла 62%).

Индекс МосБиржи может начать корректироваться от уровня поддержки 2650 пунктов, но в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения к уровню 2600 пунктов. Из корпоративных событий можно выделить сильную отчетность "Полюса", что подогревает котировки акций компании, считает Антонов.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, рынок акций РФ пока остается слабым, и причина не в санкциях США, а в нервозной обстановке на мировых фондовых рынках, где "машина по введению новых торговых санкций" набирает обороты.

Что касается санкций, то Минфин РФ уже выполнил план по заимствованиям в этом году, а заимствовать в следующем году порядка 270 млрд рублей на внутреннем рынке, а не на внешнем, для него не составит труда.

В понедельник Минфин США назвал Китай валютным манипулятором, а ранее Трамп поднял с 1 сентября на 10% тарифы на китайские товары объемом $300 млрд, в отместку Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару. Аналитики Citigroup заявили, что юань может упасть до 7,5 юаня за $1, если напряженность возрастет. Слабый юань является противоядием против тарифов Трампа.

Тем временем эксперты стали ухудшать прогнозы по индексу S&P 500, ряд аналитиков не исключает снижения индекса на 15% до конца года, так как высокие ожидания инвесторов в отношении прибыли разрушены продолжающимся вялым ростом в США, а эскалация торговой войны делает ситуацию еще более сложной. Месяц назад ряд американских инвестбанков прогнозировал коррекцию индекса S&P 500 на 10% на горизонте два месяца, отмечает Верников.

Тем не менее, утром во вторник ситуация на мировых рынках выправляется, что позволяет российскому рынку акций стабилизироваться в течение торгов, считает эксперт.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, распродажи на рынках в начале недели были вызваны ответом Пекина на намерение Трампа ввести торговые пошлины на ряд китайских товаров. Китай заявил о намерении отказаться от закупок американских сельхозпродуктов и опустил курс юаня более чем на 1,5%. Таким образом, торговая война лишь обострилась, а вероятность достижения торгового соглашения в ближайшее время резко снизилась.

Однако российский рынок акций выглядит очень достойно, ни о каком бегстве иностранных инвесторов из российских бумаг говорить не приходится, судя по позитивной динамике бумаг Сбербанка. Теперь инвесторы, оправившись от паники, решили отыграть резкий рост ожиданий, что Трампу удастся "продавить" ФРС и заставить ее снизить ставку уже на следующем заседании.

Об отсутствии признаков полномасштабного мирового кризиса свидетельствует и слабеющий доллар: в понедельник пара евро-доллар росла на процент. Поэтому ни о каком массовом бегстве в качество говорить пока рано. Просто перегретый американский рынок нашел повод, чтобы сбросить пар.

На рынке акций РФ увлекаться покупками пока не стоит, как не стоит и забывать про "стопы", поскольку вероятность похода индекса МосБиржи в район сильной поддержки 2600 пунктов сохраняется. Для столь дешевой нефти пока нет причин, поскольку на мировом рынке нет избытка предложения. Не за горами традиционный осенний сезон ураганов в США, который приведет к еще большему снижению запасов сырья в Штатах и снижению добычи, а при "удачном" для "нефтебыков" раскладе еще и нанесет повреждения нефтедобывающим мощностям. Для уверенного роста котировок нефти нужно прекращение спекулятивных распродаж, которые наблюдались чуть ли не ежедневно на протяжении последних трех недель. Первой целью роста Brent выступает отметка $65 за баррель, а более дальняя цель - $67,5, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Уралкалия" (+17%, до 117,48 рубля) после известий накануне вечером, что компания Rinsoco Trading, подконтрольная Дмитрию Лобяку, направила требование о выкупе акций "Уралкалия" по цене выше рынка - 120 рублей за бумагу. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября. В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия". Исходя из цены оферты, на их выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд рублей.

В июне Rinsoco выкупила по оферте 10,18% обыкновенных акций "Уралкалия" у "дочки" Сбербанка по цене 89,3 рубля за штуку. Осуществить выкуп акций с шагом 10% мажоритариям "Уралкалия" было нужно для того, чтобы начать процедуру squeeze out. После сделки "Уралхим" Дмитрия Мазепина, структура Лобяка и сам "Уралкалий", признанные одной группой лиц, контролируют 96,73% обыкновенных акций калийной компании. Основной бенефициар "Уралкалия" Мазепин ранее заявлял, что компания планирует в этом году завершить squeeze out и сбалансировать акционерную структуру. Решение о делистинге акций с "Московской биржи" было принято в 2017 году.

Также выросли бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+8,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,3%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,543 млрд рублей (из них 2,751 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).