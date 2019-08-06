Снижение фьючерсов на железную руду позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь - Альфа-банк

Фьючерсы на железную руду опустились в цене ниже $100/t. Это позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"В понедельник фьючерсы на железную руду на Даляньской бирже опустились в цене ниже $100/т; это эквивалентно снижению на 11% с конца июля (в юанях). Снижение отчасти связано с ослаблением юаня в ответ на новый раунд торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Усиление напряженности совпало с вышедшей статистикой, указывающей на замедление роста в промышленном секторе на ключевых рынках. Мировое производство стали снизилось в июне в месячном сопоставлении. По данным Всемирной ассоциации производителей стали, снижение наблюдалось в Китае, Германии, США, России и Индии. Рост запасов руды в Китае и сильный скачок в росте экспорта из Бразилии привели к понижению прогнозов цен. Несмотря на тот факт, что более дешевая руда позитивно отразится на себестоимости (особенно у ММК), мы считаем это негативным сигналом к понижению спроса на сталь и соответствующему нисходящему тренду мировых "бенчмарков" в 2П19. По сведениям из отчетности НЛМК, MMK, "Северсталь" и Evraz наблюдали рост спроса на внутреннем рынке. Так как ожидается сезонное ослабление спроса, мы считаем, что сильной поддержки со стороны экспортных рынков в дальнейшем ожидать не стоит", - пишут в обзоре аналитики Альфа-банка.