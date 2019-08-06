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06 августа 2019 года 11:34

Российский рынок акций будет в уязвимом положении на этой неделе - Альфа-банк

"Российский рынок акций будет в уязвимом положении на этой неделе, несмотря на смягчение напряженности в связи с санкциями в минувшие выходные на фоне эскалации напряженности в связи с торговой войной. Производители золота будут пользоваться наибольшей популярностью среди покупателей на этой неделе, а рост цен на никель поддержит MNOD. Смягчение санкционного риска, по крайней мере временное, может до некоторой степени поддержать рубль и акции банков", - говорится в обзоре Альфа-банка.

Опубликовано: /Альфа-Банк/
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