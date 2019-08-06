Рубль торгуется в тренде с прочими рисковыми активами - "Нордеа Банк"

"Рубль остается выше отметки 65 в паре с долларом и 73 в паре с евро. Российская валюта активнее дешевеет в паре с европейской в свете наметившегося разворота в паре EUR/USD. Санкционная тема вчера фактически была отыграна рынком. Уточнения по санкциям, прозвучавшие в выходные, не совпали с худшими ожиданиями рынка, что позволило рублю частично восстановить позиции. Теперь динамика рубля вновь преимущественно определяется глобальными настроениями, которые остаются негативными. Уход от риска в защитные активы на фоне обострения темы торговых войн продолжает оказывать давление на рубль. Нефть вчера кратковременно уходила ниже психологически важной для рубля отметки в 60 долл./бар. и сейчас продолжает тестировать данную отметку. По нашим наблюдениям, ниже данной отметки рубль более болезненно реагирует на снижение нефтяных цен. В свете негативных глобальных настроений риски для рубля пока остаются смещенными в сторону ослабления", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".