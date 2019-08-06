На этой неделе цены на Brent могут установиться в диапазоне, лишь чуть превышающем $60/барр. - Альфа-банк

"Цены на нефть оказались под давлением на прошлой неделе, цена Brent по итогам прошлой недели подешевела на 3,0%, до $61,07/барр., так как позитивной статистики о состоянии рынка труда из США оказалось недостаточно, чтобы сгладить снижение, вызванное эскалацией торговой войны с Китаем. Фьючерсы на бирже в Нью-Йорке восстановились на 3,2% в минувшую пятницу, лишь немного восстановившись после снижения на 7,9% в предыдущий день, который демонстрировал одну из самых сильных распродаж за последние четыре года. Волатильность на прошлой неделе контрастировала с июлем, так как продолжается давление опасения замедления мировой экономики, с одной стороны, и опасения перебоев поставок в Персидском заливе с другой. На этой неделе цены на нефть могут установиться в новом более низком диапазоне, лишь чуть превышающем $60/барр. (Brent), так как эскалация торговой войны и снижение перспектив спроса заслоняют угрозу поставок в Персидском заливе", - говорится в обзоре Альфа-банка.