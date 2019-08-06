Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке - "ВТБ Капитал"

Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитал".

"Вчера инвесторы отыгрывали разъяснения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), касающиеся пакета санкций по делу Скрипалей. На этом фоне рынок ОФЗ развернулся в сторону роста, начав сокращать отставание от долговых рынков других развивающихся стран. Однако оборот торгов оказался скромным: объем сделок на "Московской бирже" упал до 22 млрд руб. против 49 млрд руб. в пятницу. Выпуски с дюрацией от 7 до 10 лет, в пятницу демонстрировавшие отстающую динамику, на этот раз, наоборот, выглядели лучше рынка и закрылись снижением доходностей на 8–12 бп. Учитывая, что именно в этом сегменте присутствие нерезидентов является наибольшим, мы полагаем, что вчера они были основными покупателями на рынке. На общем фоне выделялись ОФЗ-26224 (YTM 7,38%), ОФЗ-26219 (YTM 7,27%) и ОФЗ-26207 (YTM 7,27%), котировки которых за день выросли на 0,4–0,5 пп. Самым активно торгуемым выпуском опять стал ОФЗ-26226 (YTM 7,28%, -9 бп в доходности) – объем сделок с ним составил 3,9 млрд руб. Более длинные бумаги снизились в доходности на 6–8 бп, тогда как на ближнем конце кривой снижение доходностей не превысило 2–4 бп. ОФЗ-26220 (YTM 7,07%) отстал от рынка: его доходность по итогам дня осталась на уровнях пятницы.

На рынках других развивающихся стран единого направления не было. Облигации стран Восточной Европы по-прежнему пользовались хорошим спросом, и в итоге доходности 10-летних локальных бумаг снизились в пределах от 1 бп (Словакия) до 15 бп (Венгрия). В то же время 10-летние выпуски Индонезии, Бразилии и ЮАР выросли в доходности на 7–14 бп.

В среду Минфин опубликует параметры предстоящего аукциона по размещению ОФЗ. Мы полагаем, что, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке, Минфин может предложить инвесторам среднесрочные выпуски. На прошлой неделе регулятор размещал ОФЗ-26229 (YTM 7,21%). В настоящий момент к размещению доступны четыре выпуска с погашением через 5–7 лет: ОФЗ-26223 (YTM 7,13%, доступный к размещению объем составляет 24 млрд руб.), ОФЗ-26227 (YTM 7,17%, 59 млрд руб.), ОФЗ-26229 (YTM 7,21%, 395 млрд руб.) и ОФЗ-26226 (YTM 7,28%, 24 млрд руб.). По нашему мнению, Минфин предложит один из этих выпусков с лимитом 20 млрд руб. Стоит отметить, что в среду будет произведена купонная выплата по ОФЗ29006 в объеме 17 млрд руб., что может немного поддержать спрос со стороны локальных инвесторов, особенно банков (которые являются основными держателями "флоутеров")", - пишут в обзоре аналитики.