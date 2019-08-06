.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке - "ВТБ Капитал"
.
06 августа 2019 года 11:08
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке - "ВТБ Капитал"
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитал". "Вчера инвесторы отыгрывали разъяснения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), касающиеся пакета санкций по делу Скрипалей. На этом фоне рынок ОФЗ развернулся в сторону роста, начав сокращать отставание от долговых рынков других развивающихся стран. Однако оборот торгов оказался скромным: объем сделок на "Московской бирже" упал до 22 млрд руб. против 49 млрд руб. в пятницу. Выпуски с дюрацией от 7 до 10 лет, в пятницу демонстрировавшие отстающую динамику, на этот раз, наоборот, выглядели лучше рынка и закрылись снижением доходностей на 8–12 бп. Учитывая, что именно в этом сегменте присутствие нерезидентов является наибольшим, мы полагаем, что вчера они были основными покупателями на рынке. На общем фоне выделялись ОФЗ-26224 (YTM 7,38%), ОФЗ-26219 (YTM 7,27%) и ОФЗ-26207 (YTM 7,27%), котировки которых за день выросли на 0,4–0,5 пп. Самым активно торгуемым выпуском опять стал ОФЗ-26226 (YTM 7,28%, -9 бп в доходности) – объем сделок с ним составил 3,9 млрд руб. Более длинные бумаги снизились в доходности на 6–8 бп, тогда как на ближнем конце кривой снижение доходностей не превысило 2–4 бп. ОФЗ-26220 (YTM 7,07%) отстал от рынка: его доходность по итогам дня осталась на уровнях пятницы. На рынках других развивающихся стран единого направления не было. Облигации стран Восточной Европы по-прежнему пользовались хорошим спросом, и в итоге доходности 10-летних локальных бумаг снизились в пределах от 1 бп (Словакия) до 15 бп (Венгрия). В то же время 10-летние выпуски Индонезии, Бразилии и ЮАР выросли в доходности на 7–14 бп. В среду Минфин опубликует параметры предстоящего аукциона по размещению ОФЗ. Мы полагаем, что, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке, Минфин может предложить инвесторам среднесрочные выпуски. На прошлой неделе регулятор размещал ОФЗ-26229 (YTM 7,21%). В настоящий момент к размещению доступны четыре выпуска с погашением через 5–7 лет: ОФЗ-26223 (YTM 7,13%, доступный к размещению объем составляет 24 млрд руб.), ОФЗ-26227 (YTM 7,17%, 59 млрд руб.), ОФЗ-26229 (YTM 7,21%, 395 млрд руб.) и ОФЗ-26226 (YTM 7,28%, 24 млрд руб.). По нашему мнению, Минфин предложит один из этих выпусков с лимитом 20 млрд руб. Стоит отметить, что в среду будет произведена купонная выплата по ОФЗ29006 в объеме 17 млрд руб., что может немного поддержать спрос со стороны локальных инвесторов, особенно банков (которые являются основными держателями "флоутеров")", - пишут в обзоре аналитики.
.
06 августа 2019 года 11:51
Снижение фьючерсов на железную руду позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь - Альфа-банк
Фьючерсы на железную руду опустились в цене ниже $100/t. Это позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь, сообщается в обзоре Альфа-банка. "В понедельник фьючерсы на железную руду на Даляньской бирже опустились в цене ниже $100/т; это эквивалентно снижению на 11% с... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:40
Москва. 6 августа. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх после трехдневного падения из-за бегства от риска под давлением эскалации торговой войны США-КНР, отскоку способствуют попытки консолидации на внешних площадках; индекс МосБиржи превысил 2670 пунктов, при этом лидируют бумаги "Уралкалия" на новостях об оферте с премией к рынку. читать дальше
.06 августа 2019 года 11:34
"Российский рынок акций будет в уязвимом положении на этой неделе, несмотря на смягчение напряженности в связи с санкциями в минувшие выходные на фоне эскалации напряженности в связи с торговой войной. Производители золота будут пользоваться наибольшей популярностью среди покупателей на этой... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:27
На этой неделе цены на Brent могут установиться в диапазоне, лишь чуть превышающем $60/барр. - Альфа-банк
"Цены на нефть оказались под давлением на прошлой неделе, цена Brent по итогам прошлой недели подешевела на 3,0%, до $61,07/барр., так как позитивной статистики о состоянии рынка труда из США оказалось недостаточно, чтобы сгладить снижение, вызванное эскалацией торговой войны с Китаем. Фьючерсы на... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:24
"Рубль остается выше отметки 65 в паре с долларом и 73 в паре с евро. Российская валюта активнее дешевеет в паре с европейской в свете наметившегося разворота в паре EUR/USD. Санкционная тема вчера фактически была отыграна рынком. Уточнения по санкциям, прозвучавшие в выходные, не совпали с... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:12
Возможное превышение производственного плана Polymetal еще больше укрепляет его инвестиционную привлекательность - ВТБ Капитал
Финансовый директор Полиметалла Максим Назимок дал интервью агентству Интерфакс, основные тезисы которого приведены в обзоре ВТБ Капитала: 1. Объем производства компании в 2019 г. может незначительно превысить запланированный показатель 2. Помимо продажи месторождения Ведуга и создания на... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:03
"Российские индексы растут в первые минуты торгов вторника. Индекс МосБиржи восстанавливается из района двухмесячных минимумов. Рынок демонстрирует технический отскок вслед за отскоком цен на нефть, которые сегодня растут на 1%, удерживаясь выше $60 за баррель по марке Brent. Более скромный отскок... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:51
Рекомендуем изменить краткосрочное позиционирование по нефти и сделать большую ставку на сохранение Brent нисходящей динамики - AMarkets
"Распродажи нефтянки продолжились на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мирового экономического роста, вызванные решением США обложить дополнительными пошлинами китайский импорт, - отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. - Несмотря на то,... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:41
"По данным Минфина, объем валютных интервенций с 7 августа по 5 сентября составит 246,2 млрд руб., что лишь маржинально больше объемов предыдущего месяца (231 млрд руб.). С учетом отложенных интервенций ежедневный объем покупок составит 14,3 млрд руб. (около $220 млн/день). В целом заявленный... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:30
Для уверенного роста котировок нефти нужно прежде всего прекращение спекулятивных распродаж - Алор Брокер
"По-прежнему считаем, что нет никаких причин для столь дешевой нефти. На мировом рынке нет избытка предложения. Не за горами традиционный осенний сезон ураганов в США, который приведет к еще большему снижению запасов сырья в Штатах и снижению добычи, а при "удачном" для "нефтебыков" раскладе еще и... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:22
Рубль на фоне стабилизации внешнего фона корректируется вверх к доллару и евро после падения накануне
Москва. 6 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения накануне на фоне стабилизации внешнего фона и на улучшении ситуации на рынке нефти. читать дальше
.06 августа 2019 года 10:20
В понедельник инвесторы покупали подешевевшие на прошлой неделе рублевые облигации, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,39% (-8 б.п.). Влияние нового пакета санкций США на российский госдолг было оценено инвесторами как незначительное. Ослабление китайской... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:02
Во вторник аналитики рассчитывают на нейтральное начало торгов российскими акциями и полагают, что в дальнейшем в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения индекса Мосбиржи к уровню 2600 пунктов. читать дальше
.06 августа 2019 года 10:00
Москва. 6 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после обвала накануне, полагают аналитики. читать дальше
.06 августа 2019 года 09:58
"После провала в конце прошлой недели рубль смог отвоевать часть потерь, но и к концу понедельника давление на него вновь усилилось из-за падения нефти к отметке $60 за баррель. В новом пакете американских рестрикций нет никаких запретов на инвестирование в рублёвые ОФЗ, соответственно, никаких... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.