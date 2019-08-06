Возможное превышение производственного плана Polymetal еще больше укрепляет его инвестиционную привлекательность - ВТБ Капитал

Финансовый директор Полиметалла Максим Назимок дал интервью агентству Интерфакс, основные тезисы которого приведены в обзоре ВТБ Капитала:

1. Объем производства компании в 2019 г. может незначительно превысить запланированный показатель

2. Помимо продажи месторождения Ведуга и создания на его базе совместного предприятия, Полиметалл в качестве одной из стратегических альтернатив рассматривает его развитие как самостоятельный актив.

3. Полиметалл планирует в 2019 г. согласовать с Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) обновленную информацию о запасах проекта Викша. Один из сценариев развития данного проекта предполагает создание СП со стратегическим партнером, специализирующимся на переработке платиноидов.

Руководство Полиметалла изучает возможность приобретения миноритарной доли в крупном проекте по производству редкоземельных металлов. На данном этапе дополнительная информация касательно потенциальной сделки не приводится.

"Комментарий финансового директора относительно возможного превышения производственного плана, на наш взгляд, еще больше укрепляет инвестиционную привлекательность Полиметалла, объем производства которого начиная с 2012 г. стабильно превышает запланированные годовые показатели, - указывают аналитики ВТБ Капитал. - По нашим расчетам, в 2019 г. объем производства компании превысит наш текущий прогноз на 4%. Что касается новости о потенциальном привлечении партнеров для проектов Ведуга и Викша, мы расцениваем такое партнерство как источник дополнительных денежных потоков, которые могли бы быть направлены на финансирование покупки миноритарной доли в проекте по производству редкоземельных металлов. Хотя более детальная информация о конкретных планах в этом направлении пока отсутствует, мы предполагаем, что привлеченные средства могут быть направлены на развитие проекта Tomtor, 50% которого контролирует мажоритарный акционер Полиметалла (25% принадлежат Ростеху, 25% – финансовому инвестору). Это один из крупнейших аналогичных проектов в мире, на долю которого приходится 13% российских запасов редкоземельных запасов по стандартам ГКЗ, при этом содержание металла в руде в 10 раз выше".