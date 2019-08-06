В целом пока явного повода для улучшения сентимента на рынках акций не поступало - БКС

"Российские индексы растут в первые минуты торгов вторника. Индекс МосБиржи восстанавливается из района двухмесячных минимумов. Рынок демонстрирует технический отскок вслед за отскоком цен на нефть, которые сегодня растут на 1%, удерживаясь выше $60 за баррель по марке Brent. Более скромный отскок по фьючерсу на индекс S&P 500, порядка 0,3%, после вчерашней просадки индекса на 3%. В целом пока явного повода для улучшения сентимента на рынках акций не поступало. Обострение торгового конфликта США и Китая вылилось в повышении пошлин на китайские товары, девальвацию юаня, обвинение его валютным манипулятором, приостановку импорта американской сельхозпродукции в КНР. В это же время деловая активность во всем мире замедляется", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев.