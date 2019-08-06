Рекомендуем изменить краткосрочное позиционирование по нефти и сделать большую ставку на сохранение Brent нисходящей динамики - AMarkets

"Распродажи нефтянки продолжились на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мирового экономического роста, вызванные решением США обложить дополнительными пошлинами китайский импорт, - отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. - Несмотря на то, что данное решение вступит в силу только 1 сентября, совершенно очевидно, что торговый конфликт достиг того критического уровня, пройдя который, на деэскалацию напряженности между странами уже можно будет и не рассчитывать. "Масло в огонь" подлили ответные действия со стороны Китая, который прекратил закупку сельскохозяйственной продукции у американских фермеров. Учитывая, что Китай явно не планирует отступать, позиция США может стать более жесткой. Американскому президенту ничего не стоит еще до введения 10% пошлин в сентябре анонсировать более высокую ставку, которая начнет распространяться на весь китайский импорт. Поскольку речь идет о торговых барьерах в отношении 5% мирового товарооборота, неудивительно, что участники рынка всерьез обеспокоились за будущие темпы мирового экономического роста. Поскольку обострение торговой напряжённости между ведущими экономиками мира остается центральной темой на финансовых рынках, прочий новостной фон будет иметь второстепенное значение. Учитывая, что рыночные настроения остаются подавленными, рекомендуем изменить краткосрочное позиционирование по нефти и сделать большую ставку на сохранение Brent нисходящей динамики".