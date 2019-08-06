USD/RUB продолжить торговаться в диапазоне 65-65,5 - Росбанк

"По данным Минфина, объем валютных интервенций с 7 августа по 5 сентября составит 246,2 млрд руб., что лишь маржинально больше объемов предыдущего месяца (231 млрд руб.). С учетом отложенных интервенций ежедневный объем покупок составит 14,3 млрд руб. (около $220 млн/день). В целом заявленный объем покупок не должен изменить расстановку сил на рынке валютной ликвидности по сравнению с июлем. Тем не менее, распродажи на валютных рынках развивающихся стран провоцируют дополнительный отток капитала, в том числе и с российского рынка. На этом фоне чувствительность интервенций возрастает в условиях сезонно низкого профицита счета текущих операций. Таким образом, рублю будет крайне сложно отыграть позиции в течение месяца, несмотря на некоторую ясность на санкционном фоне. Мы ожидаем, что пара USD/RUB продолжит торговаться в "нервном" режиме в диапазоне 65-65,5", - говорится в комментарии Росбанка.